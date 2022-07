Hard West 2: Zweiter Teil erscheint schon am 4. August

Hard West 2: Release-Date im Trailer enthüllt

Hard West 2, Fortsetzung des taktischen Action-Rollenspiels der Entwickler von Ice Code Games, erscheint in wenigen Wochen. Dies kündigt Publisher Good Shepherd Entertainment per Trailer an.In nicht einmal 14 Tagen soll es soweit sein, dann können wir die Reise in den amerikanischen Westen, die über Steam und GOG auf unseren PC kommt, auch schon antreten. Dieses Mal begibt sich Hauptcharakter Carter auf die Suche nach dem sagenumwobenen Geisterzug, der unsägliche Reichtümer in Form eines Goldschatzes mit sich führen soll.Am 4. August feiert der zweite Teil des Rundentaktik-Hits sein Release, der Trailer gibt uns aber vorab einen kleinen Vorgeschmack auf Hard West 2: Im Mittelpunkt stehen dabei einige der menschlichen und übernatürlichen Gegner, denen wir im Spiel begegnen sollen. Einer von jenen ist Shadow Blackheart, dessen Flüche mindestens so gefährlich sind wie die giftigen Auswürfe des Dämonen Hellspawn.Die "ausufernde, charaktergetriebene Geschichte des Spiels" wurde von Matt Forbeck, seines Zeichens New York Times-Bestseller-Autor, zu Papier gebracht. Mit Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans ( Days Gone League of Legends ) und Adam Gifford (The Colony, Batman: Hush) werden den Charakteren sogar einige bekanntere Stimmen verliehen. Den Soundtrack zum Spiel steuert BAFTA Award-Gewinner Jason Graves bei, der bereits an Dead Space und Tomb Raider mitgewirkt hat.