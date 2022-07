Funko x 10:10 Games: Spiel zur beliebten Sammelfiguren-Marke Funko in Entwicklung

Konkurrenz für Sackboy?

Nicht jeder mag sie, aber jeder kennt sie: Die großköpfigen Funko-POP!-Figuren bekommen ihr eigenes Videospiel. Beim neuen englischen Studio 10:10 soll ein "AAA-Game" in Entwicklung sein...Die Halbwertszeit von Gears POP! , jedem 2019er Mobile-Ableger mit dem typischen Funko-Look, war sehr überschaubar. Und auch der Medienwirbel rund um die Kooperation einer großen Xbox-Marke mit den erfolgreichen Sammelfiguren hielt sich in Grenzen. Im nächsten Jahr will es die "leading pop culture lifestyle brand" (O-Ton der offiziellen Spiele-Webseite) aber nochmal wissen: Dann soll ein AAA-Spiel vom UK-Studio 10.10 Games erscheinen, in dem die Funko-Figuren die Hauptrolle spielen. Der Teaser-Trailer verrät leider fast gar nix...Immerhin wurde auf einer Veranstaltung im Rahmen der San Diego Comic-Con bereits das Genre verraten: Das noch namenlose Funko-Spiel wird ein Action-Plattformer. Bedenkt man den Look der Figuren könnte uns ein Spiel ins Haus stehen, das an Little Big Planet erinnert – speziell das extrem gelungene Sackboy: A Big Adventure wäre doch eine schöne Blaupause...Andrew Perlmutter, Chef von Funko, ist sich sicher, mit dem noch jungen Studio 10:10 Games einen guten Partner zu haben: "Denkwürdige Produkte zu erschaffen, die emotional an die Fans und ihre Vorlieben andocken ist entscheidend bei all unseren Portfolio-Entscheidungen. Jetzt haben wir das nötige Talent an der Hand, um Spiele zu machen, die das einzigartige Funko-Gefühl einfangen." 10:10 Games wird übrigens geführt vom mehrfachen BAFTA-Gewinner und Ex-Traveller's-Tales-Gründer Jon Burton, der davon schon an Mickey Mania und Sonic 3D Blast arbeitete.