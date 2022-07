Bound by Blades: Indie-RPG für den PC, die Switch und das Handy angekündigt

Bound by Blades: Ankündigungs-Trailer gibt erste Einblicke preis

Einzigartige Kampfmechaniken, intuitive Steuerung und Koop-Modus

Solo-Entwickler Zeth und Publisher Assemble Entertainment kündigen mit Bound by Blades ein Indie-Rollenspiel für PC, Switch und Mobile an, das mit Boss Rush-Elementen daherkommt.Dabei scheint es, als hätte man in der zauberhaften Welt von Ashmyr einen längst überfälligen, aber durchaus stimmigen Kompromiss gefunden. Die Mischung aus beruhigendem Independent-Rollenspiel und den hitzigen Bosskämpfen, denen wir uns in Bound by Blades stellen dürfen, macht dabei den Unterschied. Für den PC soll der Titel noch Ende 2022 erscheinen, Switch- und Mobile-Spieler müssen sich allerdings bis zum nächsten Jahr gedulden.Wie die spannende Kombination am Ende aussehen soll, verrät uns vorab ein kurzer Ankündigungs-Trailer. Dabei wird jedoch nicht nur auf die schnellen Kämpfe, sondern auch das "Drumherum" eingegangen. Der Fokus des Spiels liegt nämlich nicht ausschließlich auf dem systematischen Ausschalten bitterböser Bossgegner, sondern auch auf dem cleveren Crafting-System, welches das Spiel zu bieten haben soll.Das Projekt wurde von Zeth, der vollkommen alleine an Bound by Blades arbeitet, ins Leben gerufen, um das Boss Rush-Genre auch Fans der eher klassischen Rollenspiele etwas zu öffnen. Die Story des Spiels wird uns dabei in einem einladenden Sketchbook-Style erzählt und nimmt uns mit auf die Reise des jungen Bound. Auf dieser versucht er, mehr über die Ursprünge des bösen Ilcyon zu erfahren und den Mysterien, die Ashmyr umgeben, ein für alle mal auf den Grund zu gehen.Das Kampf- und Crafting-System ist vergleichsweise äußerst individuell gehalten. Wir töten riesige Monster in gefährlichen Kämpfen und lernen dabei ihre Tricks in und auswendig, um künftige Begegnungen zu überleben. Sind die überdimensionalen Fieslinge erst einmal besiegt, machen wir uns über ihre verbliebenen Überreste her, um daraus neue Ausrüstung zu fertigen.Dabei bedienen wir uns einer Vielzahl an Techniken und Combos, die sich aus schnellen und starken Angriffen zusammensetzen. Stellen wir uns dabei gut an, erwarten den Gegner sogar spezielle Combo-Finisher. Die Steuerung soll dabei äußerst intuitiv sein, sodass Bound by Blades für Spieler aller Art schlagbar sein soll.Sollte es uns beim Looten und Leveln doch einmal langweilig werden, haben wir noch immer die Option - Koop-Modus sei dank - einen Freund zu einem gemeinsamen Abenteuer in Ashmyr einzuladen. Außerdem bieten die drei Hauptcharaktere des Spiels genügend Abwechslung, da jeder von ihnen einen unterschiedlichen Kampfstil verfolgt und über besondere Ausrüstung besitzt. Zur Auswahl stehen uns Kuza-Katze Teo, Fangorianer-Hase Guren und der wilder wirkende Weltraum-Ochse.