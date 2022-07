Zenless Zone Zero: Beta zum neuen Action-RPG der Genshin Impact-Macher angekündigt

Zenless Zone Zero: Beta-Test startet am 5. August

Hier meldet ihr euch zur Beta an

Die Genshin Impact -Macher arbeiten an einem neuen Action-Rollenspiel mit dem Namen Zenless Zone Zero. Die Beta-Phase des Z-Z-Zungenbrechers startet schon kommenden Monat.Wer an dieser teilnehmen möchte, muss sich allerdings beeilen: Nur noch bis zum heutigen Abend ist die Registrierung für den ersten Testlauf möglich. Mit Zenless Zone Zero erwartet uns ein hektischer RPG-Shooter im Anime-Look, der nicht nur von den Einflüssen Genshin Impacts, sondern auch von Titeln wie Persona 5 oder The World Ends With You inspiriert wirkt.Dabei verschlägt uns Zenless Zone Zero in die offene Welt der Stadt New Eridu, die laut den Entwicklern nicht nur sehr lebendig, sondern vor allem auch paranormal sein soll. Diese gilt es natürlich zu erkunden, während wir Feinde in gewohnt opulenter Optik niedermähen sollen. Ein entsprechender Trailer verschafft uns einen ersten Eindruck davon, wie das Ganze aussehen könnte:Darüber hinaus soll es Dungeons geben, die ihr laut Homepage mit eurem "Squad" betreten können sollt. Ob damit ein echter Multiplayer gemeint ist, oder wir, wie in Genshin Impact, ein Team aus verschiedenen Charakteren in den Kampf schicken, bleibt dabei aber offen. Mit der Beta bekommen wir aber hoffentlich schon bald ausreichend informatives Material zu sehen.Wer jetzt Lust bekommen hat, Zenless Zone Zero einmal selbst auszuprobieren, der kann sich für die Beta, die bereits am 5. August startet, auf der Homepage oben rechts anmelden. Anschließend bekommt ihr einen Verifizierungscode zugesandt. Über eure angegebene E-Mail-Adresse bekommt ihr, solltet ihr zu den Auserwählten, die New Eridu als erstes betreten dürfen, gehören, dann ebenfalls den Zugang zur Testphase.Darüber, wann Zenless Zone Zero erscheinen soll, sind sich die Genshin Impact-Macher wohl noch nicht ganz einig, denn ein konkretes Release-Datum gibt es bislang nicht. Bei den Testplattformen beschränkt man sich vorerst auf den Computer und unter iOS laufende Geräte.