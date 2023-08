Zenless Zone Zero: Hoyoverse zeigt Trailer zu neuem Action-RPG bei der gamescom

Zenless Zone Zero: Neuer Trailer auf der gamescom präsentiert

Mit einem dreifachen Z zeigen Hoyoverse einen neuen Trailer zuauf der. Das Action-RPG mit Anime-Grafik wirft seine Spieler in eine offene, urbane Welt im Anime-Look. Bereits im letzten Jahr hatten dieAnders als in, tragt ihr im neuen Titel hauptsächlich riesige Schusswaffen mit euch, um eure Gegner niederzumetzeln. Zudem ist das Setting ein anderes, die Grafik dagegen ähnlich hochwertig. Auch Gacha-Elemente sind erneut am Start, genau wie bei Hoyovers‘ neustem SpielDer neue Trailer zu Zenless Zone Zero blendet zunächst dieein, was auf einen baldigen Release hindeuten könnte. Danach zeigt er ein paar Ausschnitte aus der Spielwelt: Eine Stadt und Straßennamen, mit denen wir noch nicht viel anfangen können. Dieheißt New Eridu und scheint einer japanischen Metropole wie Tokio oder Osaka nachempfunden zu sein. Allerdings spielt das RPG in der Zukunft – in einer postapokalyptischen, um genau zu sein.Optisch erinnert es an- nicht nur wegen der Anime-Grafik, sondern auch wegen der Anordnung der Sprechblassen, die lässig neben den Figuren erscheinen. Auch bei denselbst scheint sich Hoyoverse mal wieder viel Mühe zu geben. Sie kommen mit bunten Haarfarben, vielen Details und coolen Outfits daher.In der nächsten Szene sehen wir Arcade-Spielautomaten im Retro-Stil. Die Kamera zoomt heran und altmodisch aussehende Minispiele werden gezeigt. Deutlich aufregender sind die anschließenden. Figuren prügeln und schießen mit riesigen Waffen und einem Effektgewitter an Skills auf ihre Gegner ein. Beim Kampfsystem können wir also viel Action erwarten.Erscheinen soll Zenless Zones Zero für, aber einen Release-Termin haben Hoyoverse bisher nicht verraten. Bis dahin könnt ihr euchansehen, die schon sehr bald erscheinen.