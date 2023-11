Zenless Zone Zero: Action-RPG der Genshin Impact-Macher lädt erneut zum Anspielen ein

Zenless Zone Zero: Geschlossene Beta geht in die zweite Runde

Was erwartet euch in der zweiten Beta von Zenless Zone Zero?

Über ein Jahr ist es her, als Entwicklerstudio HoYoverse eine Beta zueingeläutet hat, dem Urban-Fantasy-Action-Rollenspiel mit Gacha-Elementen.Nun öffnet das chinesische Multimedia-Unternehmen hinter dem Erfolgshitdie Türen zum zweiten Mal: Ihr könnt euch ab sofort in den Lostopf für diewerfen und mit etwas Glück dann schon bald durch die futuristische Stadt New Eridu streifen. Einen konkreten Termin für die Anspielmöglichkeit gibt es noch nicht, dafür aber dieDenn obwohl Zenless Zone Zero zu einem noch nicht enthüllten Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen wird, soll die zweite geschlossene Betastattfinden – holt also schon einmal euer Smartphone raus, falls ihr keinen leistungsfähigen Rechner besitzt. Die Systemvoraussetzungen für das Action-Rollenspiel findet ihr auf der offiziellen Website Selbst mit einem entsprechenden PC könnt ihr aber nicht ohne Weiteres an der geschlossenen Beta von Zenless Zone Zero teilnehmen. Für eine Chance auf die kommende Anspielsession begebt ihr euch natürlich ebenfalls auf die offizielle Website und müsst euch erstmal mit eurem– oder euch registrieren, solltet ihr noch keinen besitzen. Dann gibt es noch fünf Dinge, die ihr tun könnt, um eureDa wäre zunächst die Anmeldung für die Beta selbst, das Abschließen einer kurzen Umfrage sowie das Anschauen des sogenannten „A Sandwich Scented Dream“ Web-Events. Und wenn ihr dann noch den Social-Media-Kanälen von Zenless Zone Zero und Type II folgt, maximiert ihr eure Chancen mitim Lostopf. Sollte die Zahl der Interessenten auch nur ansatzweise so groß sein wie die der Spieler von Genshin Impact, braucht ihr allerdings trotzdem noch eineSelbst wenn ihr dann zu den ausgewählten Glücklichen gehört, die sich in die zweite Beta von Zenless Zone Zero stürzen dürfen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden: Wann die Anspielmöglichkeit losgeht und wie lange sie läuft ist derzeit noch nicht bekannt. Sollten bisherige Trailer und die Prämisse des Action-RPGs euer Interesse geweckt haben, lohnt sich der Versuch der Anmeldung allerdings, denn die kommende Beta hat eineim Gepäck., in dem das fiktive Unternehmen Belobog Heavy Industries im Rampenlicht steht, lockt genauso vor die Bildschirme, wie die erstmals geöffneten Arcade-Hallen oder die vor Menschen strotzende Sixth Street von New Eridu. Außerdem warten natürlichauf euch, die ihre Fähigkeiten bereits im oben eingebetteten Trailer zu Zenless Zone Zero eindrucksvoll präsentieren. Falls ihr noch Spielefutter braucht, um die Wartezeit bis zur Beta zu überbrücken, findet sich ja vielleicht was bei denfür euch.