Zenless Zone Zero: Neuer Trailer zum Anime-Action-Rollenspiel stellt Revolverheld Billy vor

Zenless Zone Zero: Billy zeigt den Ethereals im Trailer keine Gnade

Nachdemzuletzt mit der Ankündigung einer zweiten geschlossenen Beta von sich reden machte, scheint man den Marketing-Zug nun zunehmend mit neuer Kohle zu versorgen.Entsprechend stellt, vor allem bekannt durch das Fantasy-Gacha-Game, nun eines der drei Aushängeschilder des Action-Rollenspiels vor., der charmante Cyborg-Revolverheld unterhält sich mit seinen Knarren und lässt seine Feinde im Kugelhagel ersticken.Neben Nicole und Anby Demara gehört Billy Kid zum sogenannten Gentle House, auch als Cunning Hares bekannt: Eine, die für die richtige Summe jeden noch so taffen Job erledigt. Die drei sind außerdem dieund schmückten bei den bisherigen Werbeaktionen von Entwickler HoYoverse in der Regel zahlreiche Illustrationen und waren in unterschiedlichen Trailern zu sehen.Einwidmet sich nun ganz und gar Billy: Der sanfte Revolverheld hat eine Schwäche für seine beiden Pistolen, die er liebevoll mit Waffenöl verwöhnt und natürlich im Kampf gegen die Ethereals, die New Eridu heimsuchen, zum Schwingen bringt. Wie ein echter Profi wirbelt er die Läufe um seinen eigenen Körper, füllt in Windeseile die leergeschossenen Trommeln mit neuen Kugeln undNatürlich wird Billy, zusammen mit einigen anderen ausgewählten Charakteren, auchspielbar sein. Die zweite geschlossene Probephaseund wird auf dem PC und Mobilgeräten stattfinden. Die Deadline für die Anmeldung ist schon vorüber, falls ihr noch keine Einladung erhalten habt, müsst ihr euch also leider bis zur nächsten Beta gedulden.In der Zwischenzeit lohnt aber vielleicht der Blick auf, das vor kurzem einenerhalten hat.entführt euch zwei Jahre nach dem Release des Spiels noch einmal in die wunderschönen Weiten von Dahna.