Zenless Zone Zero: Ein Sommer voller Gatcha-Action?

Offiziell wurde der Release-Termin für, dem neuen Free-to-Play-Action-RPG der-Macher miHoYo, noch nicht enthüllt. Auf der offiziellen Seite im Apple Store könnte der Zeitpunkt aber schon geleaked worden sein.Bisher waren wir nur darüber im Klaren, dass das Spiel. Wie es den Anschein hat, können Fans von Anime-Gatcha-Games ab Sommer mit einem Release rechnen.Laut der entsprechenden Seite im Apple Store erscheint Zenless Zone Zero am 3. Juli. Erst letzte Woche endete die Frist zur Anmeldung fürsowie mobilen Geräten. Ende 2023 gab es die Möglichkeit zum Anspielen in einer Closed Beta-Version. Ein Release im Sommer als Endpunkt dieser Roadmap wäre also wahrscheinlich.Erstmals im Jahr 2022 gezeigt, folgt Zenless Zone Zero der Tradition aus Spielen des sogenannten HoYoverse wie Genshin Impact oder, die mit einemaufwarten und zwar frei spielbar sind, aber durch zahlreiche Ingame-Währungen, Lootboxen und Glücksspiel-Elementen auf freiwillige Monetarisierung setzen.Action, Humor und detailliert designte Charaktere kommen nicht zu kurz, wie ihr auchkönnt. Es ist zu erwarten, dass also in Kürze auch offiziell ein Zeitpunkt verkündet wird, wann ihr euch mit dem, demoder demins Kampfgetümmel schmeißen könnt.