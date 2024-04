Zenless Zone Zero: Ihr werdet schon einmal mit 30.000 Dennies angefüttert

Auf der offiziellen Homepage von, dem neuen Action-RPG vom-Studio miHoYo, sind jetzt Voranmeldungen möglich. Interessierte Spieler können sich mit ihrer E-Mail-Adresse einen Hoyoverse-Account erstellen oder sich mit einem existierenden Account anmelden.Als Belohnung gibt es für die Community einige Goodies, die womöglich den Spieleinstieg erleichtern könnten. Erst kürzlich wurde auf der Seite des Spiels im Apple Store derentdeckt, wenngleich eine offizielle Meldung diesbezüglich vonseiten miHoYo aussteht.Sechs Belohnungsstufen wurden für die Registrierung für Zenless Zone Zero ausgeschrieben; die letzte wird freigeschaltet, wenn sich. Das hört sich erst einmal nach viel an, allerdings haben bislang auch schon über 32 Millionen diesen Schritt unternommen . Und augenscheinlich sind ja noch mehr als zwei Monate Zeit.Bisher können kommende Spieler also schon einmal mit Ingame-Währung in Form von 30.000 Dennies und acht Master Tapes sowie fünf Boopon planen. Im nächsten Schritt (35 Millionen Registrierungen) kommthinzu. Die Belohnungen werden euch nach dem offiziellen Release innerhalb des Spiels zugeschickt.ZZZ wird, wie zuvor schon Genshin Impact, kostenlos spielbar sein, sich aberfinanzieren. Was wir nach einem ersten Blick in das bunte und actiongeladene Anime-Kampfgetümmel für einen. Zenless Zone Zero wird für PlayStation 5 und PC sowie Mobilgeräte verfügbar sein.