Annapurna Interactive: Die Highlights der Publisher-Show

Oder habt ihr mehr so Bock aufs Kopfgeldjäger-Dasein? Dann ist vielleicht Bounty Star euer ...äh... Star der Annapurna-Show. Der "Mechs im Wilden Westen"-Third-Person-Shooter mischt Action mit Farmleben, steckt eine weibliche Hauptfigur in die Stahlkolosse und sieht im Trailer grafisch noch etwas unspektakulär aus. Und am Untertitel "The Morose Tale of Graveyard Clem" könnte Entwickler Dinogod auch mal noch schrauben. Bounty Star erscheint 2023 für alle Plattformen minus Switch.Zu guter Letzt fanden wir Hindsight ganz anziehend: In dem storylastigen Adventure geht es um Aussortieren und Loslassen, um Erinnerungen und Gegenstände aus dem täglichen Leben. Die cartoonige Arthouse-Optik macht einen hochwertigen Eindruck – und das Spiel erscheint schon am Donnerstag, den 4. August, für Switch und den PC.Daneben hatte Annapurna noch ein paar weitere Ankündigungen und Neuigkeiten in petto: Die Macher von Kentucky Route Zero schrauben an einem neuen Spiel, Outer Wilds landet im September auf der Switch, What Remains of Edith Finch bekommt 60 FPS auf PS5 plus Xbox Series X und das deutsche Team Third Shift entwickelt das Roadtrip-Abenteuer Forever Ago. Das und noch mehr seht ihr im Komplett-Video des Interactive Showcase von Annapurna...

Ende vergangener Woche hat Annapurna Interactive in einer gut 25-minütigen Online-Show seine Highlights für die nächste Monate vorgestellt. Wir meinen: Da sind ein paar spannende Titel dabei. Zuerst stellen wir euch die fünf interessantesten Spiele kurz vor – ganz unten findet ihr dann noch das Video der kompletten Annapurna-Veranstaltung...Wie schon in unserer wunderbaren The-Pathless-Solar-Ash-Maquette-News erwähnt, hat der US-Publisher Annapurna Interactive einen ziemlichen Lauf: Die Mädels und Jungs hatten ihre Finger bei einigen hochkarätigen Indie-Titeln im Spiel, z.B. The Artful Escape Hohokum oder sogar Journey (PC). Kürzlich gesellten sich das miezige Stray und Neon White dazu, bald stehen dann noch die coolen Juni-Neuvorstellungen Cocoon und Lorelei and the Laser Eyes an...Doch los geht's mit Flock Das putzige Multiplayer-Koopspielchen ziert sich noch vor konkreten Angaben zum Spielablauf, aber das Motto "Schare deine Freunde um dich" macht in Kombination mit der zuckersüßen Optik schon jetzt Lust aufs fertige Produkt. In der drolligen Natur herumsausen und dabei Schäfchen sowie anderes Getier zum Mitreisen einladen – das mutet charmant an. Fürs Design zeichnet übrigens kein Geringerer verantwortlich als der Grafiker Richard " Hohokum " Hogg. Erscheinen soll Flock für PC, die PlayStation-Systeme sowie Xbox-Konsolen (inkl. Xbox Game Pass).Weiter geht's mit Thirsty Suitors , das zugebenermaßen keine Neuankündigung darstellt, aber bislang noch nicht viel Scheinwerferlicht abbekam: Der weirde Mix aus Rollenspiel, Kochshow und Reaktionstest mixt Skater-Einlagen mit indischer Kultur und einer gehörigen Prise Romantik. Das Spiel von Outerloop Games ( Falcon Age ) hat noch keinen konkreten Termin, soll aber auf allen gängigen Plattformern erscheinen. Hier kommt der Trailer...Jetzt wird es wieder putzig. Also vermutlich. Denn zur spannenden Kooperation von Annapurna mit dem japanischen Spielemacher Keita Takahashi gibt es genau keine Infos, ja nicht mal einen Spielenamen – sondern nur diesen sehr sehr vagen Teaser-Trailer. Takahashi-san sagt euch nix? Der Herr hat Katamari Damacy für Namco erfunden, und auch danach noch ziemlich viel stranges Zeug entwickelt...