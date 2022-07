The Lost Wild: Dino-Survival-Abenteuer beeindruckt im Trailer

Worum geht es?

Willkommen in Juras… The Lost Wild! Das Entwicklerstudio Great Ape Games zeigt mit neuem Steam-Trailer zum Ego-Survival-Horror The Lost Wild, wie angsteinflößend die Uhrzeitechsen heutzutage noch sein können.Der britische Entwickler hat es sich mit seinem ambitionierten Projekt zur Aufgabe gemacht, ein immersives und filmreifes Spiel zu entwickeln, das "die Ehrfurcht und den Schrecken der prächtigsten Bestien der Natur einfängt […] mit Dinosauriern, die sich wie wilde Tiere verhalten, nicht wie Monster.“ Dieses Konzept wird bereits im Trailer erkennbar, so erwecken die Spielszenen in wunderschöner Unreal Engine durchaus Erinnerungen an Filmklassiker wie Jurassic Park.Ihr spielt die Reporterin Saskia und seid auf mysteriöse Art und Weise in der authentisch gestalteten, prähistorischen Wildnis gestrandet, in ständiger Gefahr zwischen die messerscharfen Zähne der dort heimischen Kreidezeit-Ungeheuer zu geraten. Die Aufgabe ist simpel: Findet heraus, was es mit dieser Einrichtung auf sich hat – und überlebt. Auf eurem Weg durch die lebensfeindliche Spielwelt und die überwucherten Forschungseinrichtungen begleitet euch eine rätselhafte Stimme aus einem Funkgerät. Kann sie euch helfen, das Geheimnis zu lüften?Das Gameplay erinnert an den Horror-Survival Titel Alien: Isolation , so liegt der Fokus weniger im Bekämpfen der übermächtigen Wesen als mehr darin, gar nicht erst in diese Situation zu gelangen. Ihr schleicht, rennt und versteckt euch, lernt mehr über das Verhalten der Bestien, lenkt diese ab oder wehrt euch mit Fackeln und anderen nicht-tödlichen Waffen, um den gefräßigen Mäulern der Uhrzeitjäger zu entkommen.The Lost Wild soll laut Entwickler sechs bis zehn Stunden Spielzeit bieten und auf Steam, im Epic Game Store und bei GOG veröffentlicht werden. Versionen für die Next-Gen-Konsolen sollen nachgereicht werden. Ob das Katz- und Maus-Spiel seinen Ambitionen gerecht werden kann oder ob die im fertigen Spiel genauso ausgestorben sind wie ihre prähistorischen Protagonisten, wird sich zum Release des Spiels Ende 2024/Anfang 2025 zeigen. Bis dahin steht der Trailer aber definitiv für eine einzigartige T-REXperience...