Amazon Prime Gaming: 6 Spiele gibt es im August 2022 kostenlos

Amazon Prime Gaming: Diese Titel warten im August

Zak McKracken and the Alien Mindbenders: Klassisches Point & Click Adventure von Lucasfilm aus dem Jahre 1988, das uns eine kuriose und mit viel Witz gespickte Geschichte erzählt.

Beasts of Maravilla Island: Entspannendes Indie-Adventure aus dem vergangenen Jahr, in dem wir die titelgebende Insel erkunden und ihre Tier- und Pflanzenwelt auf Bildern festhalten. Dabei kommen wir ihrem Geheimnis immer näher und das Rätsel, das sie umgibt.

Recompile: Ein abenteuerliches Metroidvania aus dem Jahr 2021. Wir wehren uns als Programm dagegen, von unserer Festplatte gelöscht zu werden. Dabei springen wir von Ebene zu Ebene und lösen nebenbei einige Denkaufgaben, die stets auf Logik basieren.

Family Mysteries: Poisonous Promises: In Family Mysteries werden wir Zeugen eines mysteriösen Unfalls. Eines der Opfer weist Spuren einer Vergiftung auf und wir ermitteln in der Rolle eines Detektivs, um ein Geheimnis ans Licht zu bringen. Dafür werden uns verschiedene Szenen und Tatorte vorgesetzt und wir müssen versteckte Elemente finden, um den Fall lösen zu können.

Zusätzliche Inhalte mit Amazon Prime Gaming

bietet uns auch auch im August wieder eine Auswahl an Titeln, die wir im Zuge des Abonnements herunterladen können. Außerdem erwarten uns einige zusätzliche Spielinhalte.Gleich sechs kostenlose Spiele sind es dieses Mal, darunter ein aufgemöbelter Strategie-Klassiker und ein postapokalyptisches Roguelite. Doch auch die restlichen Titel können sich sehen lassen. Wie üblich besucht ihr dafür die Webseite von Amazon Prime Gaming und aktiviert die Spiele über den entsprechenden Button für euren Account.Bei den beiden angesprochenen Highlights handelt es sich um etwas bekanntere Titel. Allem vorandürfte Fans von RTS-Games mindestens ein Begriff sein, handelt es sich doch um die im Jahr 2017 erschienene Neuauflage der über 20 Jahre alten Sci-Fi-Strategie. Vor allem die Grafik wurde stark überarbeitet, darüber hinaus gibt es neu vertonte Dialoge und aufgearbeitete Zwischensequenzen. An dem bewährten Gameplay wurde allerdings nicht herumgeschraubt.Mit Scourgebringer kommen Action-Liebhaber auf ihre Kosten. In dem Roguelite-Platformer verschlägt es uns in eine dem Untergang geweihte Welt, die von ominösen Kreaturen heimgesucht wird. Zahlreiche Bosse stellen sich uns in den Weg, die wir zu stimmigen Metal-Klängen in einem geschwindigkeitsgeladenen Kampfsystem niedermetzeln. Der Titel feierte seinen Release erst im jahr 2020 und zählt somit noch zum relativ frischen Futter, welches wir im Amazon Prime Gaming-Angebot finden können. Wie sich Scourgebringer in unserem Test schlagen konnte , wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.Neben den genannten Spielen erwarten uns im August noch folgende:Zu den kostenlosen Spielen, die wir mit Amazons Prime Gaming-Service herunterladen können, gesellen sich noch einige In-Game-Features und -Inhalte. Pokémon GO -Spieler freuen sich über 30 Pokébälle, fünf Max Revives und drei goldene Razz Berrys.Die neu eingetroffene Prime Gaming Capsule für League of Legends beschert uns 350 Riot Points, fünf mythische Essenzen sowei einen 1350 RP-Skin, der sich noch nicht in unserem Besitz befindet. Außerdem gibt es 200 orangene Essenzen, zwei verschiedene Series 1 Eternal Shards und einen 30-Tage-XP-Boost dazu.Für Fans von Fall Guys bietet Amazon Prime Gaming einige kosmetische Gegenstände, beispielsweise der Summer Hula-Rock. Wie ihr euren Amazon Prime-Account mit Twitch verbindet, erfahrt ihr hier