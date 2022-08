Amazon Prime Gaming: Assassin's Creed Origins, Mordors Schatten & mehr im September

Amazon Prime Gaming: Die Highlights im September

Football Manager 2022

The Dig

Defend the Rook

We.The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Death Mask

Zusätzliche Inhalte mit Amazon Prime Gaming

Das Lineup für Amazon Prime Gaming im September ist bekanntgegeben. Mit dabei: Assassin's Creed Origins Mittelerde: Mordors Schatten und gleich 6 weitere spannende Titel.Das Timing könnte dabei fast nicht besser sein: Pünktlich zum Start von Amazon Primes Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht-Serie, die schon in wenigen Tagen ihre Erstausstrahlung beim Streaming-Dienst feiert, versorgt man uns mit der Game of the Year Edition von Mordors Schatten.Außerdem hat sich der Versandhaus-Gigant mit Ubisoft zusammengetan, um künftig für mehr Inhalte bei den Titeln des Publishers zu sorgen, beispielsweise dem schon bald erscheinenden Skull and Bones . Inverschlägt es uns aber erstmal in das alte Ägypten. In einer riesigen offenen Welt bekommen wir eine Vielzahl verschiedener Nah- und Fernkampfwaffen an die Hand, um uns in einem dynamischen Kampfsystem durch eine intensive Story zu schlagen.Dabei leveln wir unseren Charakter, statten uns mit neuen Rüstungen aus und werten unsere Stats auf. Obwohl die Stealth-Aspekte der Reihe etwas kürzer kommen, dürften Assassin's Creed-Fans in den zahlreichen Stunden, über die die Kampagne sich erstreckt, vollends bedient werden.Mitbekommen wir auch schon das zweite Action-RPG in diesem Monat vorgesetzt. Und dieses hat es in sich, wurde es doch immerhin seit seinem Release im Jahr 2014 über 50 mal in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Sogar zum Game of the Year wurde der Titel auf den DICE Awards sowie den Game Developers Choice Awards 2015 gekürt.In der von J.R.R. Tolkien kreierten Fantasy-Welt angesiedelt, schlüpfen wir in die Rolle von Talion, einem Mann, der Rache für seine Frau und seinen Sohn nehmen möchte, die von Saurons Schergen getötet wurden. Das Kampfsystem fühlt sich intuitiv gut an, aber das eigentliche Hauptaugenmerk liegt in dem besonders coolen Nemesis-Modus, den das Spiel ausgezeichnet hat. So treffen wir auf übermäßig starke Gegner, die uns nach einem Sieg einzigartige Kampfboni versprechen, sich aber auch zu unserem Erzfeind, der sich genaustens an uns erinnert, entwickeln können, sollten wir scheitern.Neben den beiden vorgestellten Titeln erwarten uns noch die folgendenmit Amazon Prime Gaming im September:Abgesehen von den acht kostenlosen Titeln, die wir im September kostenlos im Zuge des Amazon Prime Gaming-Angebots abstauben dürfen, gibt es natürlich wie immer auch Gratisinhalte für andere populäre Titel zu holen. Frische Loot Drops gibt es unter anderem für die folgenden Titel:Mit der Ubisoft-Partnerschaft sind neben den Amazon Prime Gaming-Inhalten für das kommende Skull and Bones auch welche für Assassin's Creed Valhalla oder Rainbow Six Siege geplant.