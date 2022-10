Amazon Prime Gaming: Alle Gratis-Spiele im November mit Fallout und mehr

Amazon Prime Gaming: Das sind die Gratis-Spiele im November



Das zweite Highlight des Monats ist WRC 9, bei dem vor allem Fans von Rallye-Spielen auf ihre Kosten kommen. Mit der Lizenz der World Rally Championship im Rücken liefert Entwickler KT Racing ein zufriedenstellendes Ergebnis ab, bei dem ein Lenkrad am besten zur Ausrüstung mit dazu gehört.

Die weiteren Spiele im November sind: Last Day of June

Etherborn

Indiana Jones and the Last Crusade

Whispering Willows

Facility 47

Der Leak hat sich bewahrheitet: Amazon hat das Lineup für Amazon Prime Gaming im November offiziell bestätigt. Insgesamt erwarten euch sieben Spiele, bei denen ein moderner Rollenspieklassiker im Fokus steht.Die ersten Infos zum November-Angebot von Amazon Prime Gaming stammten dabei von der französischen Webseite dealabs.com und Nutzer Billbil-kun. Dieser hat damit ins Schwarze getroffen, denn tatsächlich gibt es zum 25-jährigen Jubiläum Fallout: New Vegas für alle Abonnenten von Amazon Prime Gaming.Das Highlight im November bei den Gratis-Spielen von Amazon Prime Gaming ist Fallout: New Vegas. Dabei handelt es sich sogar um die Ultimate Edition, sprich neben dem Basisspiel sind außerdem sämtliche DLCs mit an Bord. Dies umfasst vor allem die Story-Erweiterungen Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road.Wer also bislang die Endzeit-Reise nach New Vegas nicht angetreten ist oder wem eventuell die DLCs fehlen, der kann das ab dem 1. November nachholen. Immerhin könnte es in Zukunft ein weiteres Fallout-Spiel aus der Feder von Obsidian Interactive geben.