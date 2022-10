Amazon Prime Gaming: Leak zu Gratis-Spielen im November – Fallout und mehr

Amazon Prime Gaming: Diese Spiele soll es im November geben

Offizielle Ankündigung wohl in Kürze

Kurz vor der Ankündigung der Gratis-Spiele für Amazon Prime Gaming im November 2022, gibt es einen Leak, der das vermeintliche Angebot bereits kennt. Insgesamt soll es sich um sieben Spiele handeln.Die Infos stammen dabei von der französischen Webseite dealabs.com , auf der der Nutzer Billbil-kun die Informationen teilte. Der Name ist kein Unbekannter, denn in der Vergangenheit ist er bereits mit Leaks zu PlayStation Plus- und Epic Games Store-Spielen aufgefallen.Das Highlight im November bei den Gratis-Spielen von Amazon Prime Gaming wird nach Billbil-kuns Aussagen Fallout: New Vegas werden. Dabei soll es sich sogar um die Ultimate Edition handeln, sprich neben dem Basisspiel sind außerdem sämtliche DLCs mit an Bord. Dies umfasst vor allem die Story-Erweiterungen Dead Money, Honest Hearts, Old World Blues und Lonesome Road.Angesichts des 25-jährigen Jubiläums der Fallout-Reihe und dass im Epic Games Store derzeit noch Fallout 3 verschenkt wird, erscheint Fallout: New Vegas ebenfalls als realistischer Kandidat. Zudem wird derzeit noch im Oktober bei Amazon Prime Gaming Fallout 76 verschenkt.Die weiteren Spiele im November sollen sein:Ob die Infos seitens Billbil-kun tatsächlich stimmen, dürfte sich bereits in wenigen Tagen klären. Mit einer Ankündigung seitens Amazon ist schon demnächst zu rechnen, denn schließlich steht der November kurz vor der Tür. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.Alle Spiele könnt ihr dann voraussichtlich ab dem 1. November über die Prime-Webseite von Amazon aktivieren.