Amazon Prime Gaming: Alle acht Gratis-Spiele im Dezember (Update)

Amazon Prime Gaming: Das sind die Gratis-Spiele im Dezember

Spinch

Doors Paradox

Banners of Ruin

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow

The Amazing American Circus

Desert Child

Der letzte Monat des Jahres hat begonnen und damit stehen auch neue Spiele für Abonnenten von Amazon Prime bereit. Im Dezember erwarten euch insgesamt acht Spiele.Fünf davon wurden bereits vor der offiziellen Ankündigung seitens Amazon über die Deal-Webseite MyDealz geleakt, in der Mitglied WizardofSonic ein glaubwürdiges Banner teilte. Die Angaben sind mittlerweile bestätigt, weshalb sich Prime-Nutzer unter anderem über Brothers: A Tale of Two Sons freuen können.Die ganz großen Blockbuster-Spiele sind im Dezember bei Amazon Prime Gaming nicht am Start. Stattdessen sind es vor allem Indie-Spiele, die den winterlichen Monat schmücken. Highlight ist hierbei Brothers: A Tale of Two Sons, das Debütspiel von Josef Fares, der später mit A Way Out und It Takes Two auf sich aufmerksam machte.In dem Action-Adventure Brothers dreht sich namensgebend alles um zwei Brüder, die sich auf eine gefährliche Reise begeben, um ihren Vater zu retten. Neben einer emotionalen Geschichte erwartet euch zudem ein spielerischer Kniff: Ihr steuert beide Brüder gleichzeitig, wobei ihre Bewegungen separat über die Thumbsticks geregelt werden. Der linke Stick dient für den älteren Bruder, der rechte Stick wiederum für den jüngeren.Letztes aktuelles Video: Launch TrailerDas zweite Highlight im Dezember ist ein Klassiker der Shooter-Geschichte: Quake . Genauer gesagt handelt es sich um die 2021 veröffentlichte Neuauflage , die optisch ein Stück weit aufgehübscht wurde. Inhaltlich gibt es derweil keine Änderungen im Vergleich zum Original, wobei die Enhanced Edition bereits die beiden Erweiterungen Scourge of Armagon und Dissolution of Eternity beinhaltet. Neu an Bord sind zudem zwei Erweiterungen von Entwickler MachineGames.Die weiteren Spiele im Dezember bei Amazon Prime Gaming sind:Die acht Spiele sind ab dem 1. Dezember über die Prime Gaming-Seite von Amazon aktivierbar. Im Laufe des Dezembers werden zudem wieder zahlreiche Boni für verschiedene verschenkt, darunter League of Legends FIFA 23 und mehr.