Amazon Prime Gaming: 10 weitere Gratis-Spiele ab 27. Dezember

Amazon Prime Gaming: 10 Gratis-Spiele ab dem 27. Dezember

Der Dezember ist im vollen Gange und über Amazon Prime erhaltet ihr diesen Monat bereits schon acht Spiele , die ihr dauerhaft eurer Bibliothek hinzufügen könnt. Aber es kommt schon bald Nachschub.Wie Amazon selbst heute in einem Blogeintrag bekannt gibt, erhalten Abonnenten von Amazon Prime nach dem Weihnachtsfest zehn weitere Spiele. Diese werden vom 27. Dezember 2022 bis zum 3. Januar 2023 zum Einlösen bereit stehen – ihr habt also nicht allzu viel Zeit, um das Angebot wahrzunehmen.Das Highlight der zehn zusätzlichen Spiele ist Dishonored 2 . Der Nachfolger des 2012 veröffentlichten Stealth-Abenteuers Dishonored: Die Maske des Zorns spielt 15 Jahre nach dessen Ereignissen. Zu Beginn habt ihr dabei die Wahl, ob ihr ein weiteres Mal in die Haut von Protagonist Corvo schlüpft oder euch als Emily Kaldwin versucht. Die beiden Charaktere unterscheiden sich nicht in ihren Zielen, aber ein Stück weit in ihren übernatürlichen Fähigkeiten.Wie schon im Vorgänger könnt ihr auch in Dishonored 2 entweder schleichend vorgehen oder aber die direkte Konfrontation suchen. Je nachdem für welchen Spielstil ihr euch entscheidet, führt das mitunter zu einem anderen Ende des Spiels. Im 4Players-Test wusste Dishonored 2 seinerzeit mit seinen spielerischen Elementen und Leveldesign auf nahezu ganzer Linie zu überzeugen.Neben Dishonored 2 gibt es außerdem noch die folgenden Spiele ab dem 27. Dezember bei Amazon Prime Gaming:Abeits der neuen Spielen könnt ihr im Dezember außerdem spezielle Bundles für Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Bloons TD 6 und weitere Mobile-Spiele einlösen. Wie üblich werden sowohl die Spiele als auch die Bundles über die Prime Gaming-Seite bereitgestellt.