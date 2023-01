Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im Januar locken mit Horror-Highlight

Amazon Prime Gaming: Das sind die Gratis-Spiele im Januar

Das neue Jahr 2023 hat begonnen und damit gibt es auch wieder neue Spiele für Abonnenten von Amazon Prime. Im Januar 2023 könnt ihr euch über 6 Gratis-Spiele freuen.Neben den neuen Spielen könnt ihr euch aber derzeit auch noch ein paar zusätzliche Spiele aus dem Dezember sichern. Unter anderem steht Dishonored 2 noch bis zum 1. Februar zur Verfügung und kann bis dahin als GOG-Kopie eingelöst werden.Obwohl der Schocktober noch in weiter Ferne liegt, erwartet euch im Januar bei Amazon Prime Gaming mit The Evil Within 2 ein Horror-Highlight. Das von Tango Gameworks entwickelte Survival-Horror-Spiel wusste im 4Players-Test seinerzeit mit einer überraschend starken Story, einer spannenden Inszenierung und kreativen Gegnerdesign zu überzeugen. Allerdings musste der Gruselfaktor zumindest in den teils offenen Spielarealen etwas zurückstecken.Letztes aktuelles Video: Video-TestZusätzlich zu The Evil Within 2, welches über GOG eingelöst wird, könnt ihr euch über fünf weitere Spiele freuen. Im Detail handelt es sich um:Sobald ihr die Spiele eingelöst habt, könnt ihr sie übrigens dauerhaft behalten und jederzeit neu herunterladen. Selbst dann, wenn ihr euch dazu entscheidet, euer Prime-Abo zu beenden.Die Gratis-Spiele vom Januar stehen ab sofort über die Prime Gaming-Seite von Amazon bis zum 1. Februar 2023 bereit, aktiviert und eingelöst zu werden. Darüber hinaus werden im Laufe des Januars auch wieder zahlreiche Boni für verschiedene Spiele verschenkt. Unter anderem können sich Fans von Apex Legends League of Legends und viele weitere Spiele über ein paar besondere Boni freuen.