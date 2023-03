Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im April vorgestellt

Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im April

Ninja Commando – ab 6. April, Amazon Games App

Art of Fighting 3 – ab 6. April, Amazon Games App

The Beast Inside – ab 13. April, GOG-Key

Crossed Swords – ab 13. April, Amazon Games App

Ghost Pilots – ab 13. April, Amazon Games App

Icewind Dale: Enhanced Edition – ab 13. April, Amazon Games App

Beholder 2 – ab 20. April, Amazon Games App

Metal Slug 4 – ab 20. April, Amazon Games App

Ninja Masters – ab 20. April, Amazon Games App

Terraformers – ab 20. April, Amazon Games App

Grime – ab 27. April, Amazon Games App

Looking for Aliens – ab 27. April, Amazon Games App

Sengoku – ab 27. April, Amazon Games App

Magician Lord – ab 27. April, Amazon Games App

Der April steht auf der Türschwelle und damit ist es Zeit für diebeiim kommenden Monat. Dieses Mal hat der Versandriese gleich 15 Spiele im Gepäck.Die werden jedoch nicht sofort für Abonnenten von Amazon Prime freigeschaltet, sondern wie seit kurzem üblich über den Monat hinweg verteilt. Freuen könnt ihr euch jedoch über ein echtes Shooter-Highlight, welcher eine altehrwürdige Reihe in die Moderne transportiert.Das Highlight im April bei Amazon Prime Gaming istwie das Unternehmen im hauseigenen Blog mitteilt. Den Neustart der ehemaligen Shooter-Serie übernahmen nicht die Originalentwickler von id Software, sondern das schwedische Team von MachineGames. Die versetzen euch in die Rolle von B.J. Blazkowicz, der in einer alternativen Zeitlinie in den 60er Jahren gegen das faschistische Regime aus Deutschland antritt, welches den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat.Dabei setzt Wolfenstein: The New Order auf recht kompromisslose Action und eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne. Wer will kann zudem einige Passagen schleichend erledigen und so nicht unbedingt im Dauerfeuer der schießwütigen KI stehen. Wer darauf Lust hat, kann sich ab dem 6. April über Amazon Prime Gaming den Shootern sichern und erhält einen Aktivierungscode für GOG.Neben Wolfenstein: The New Order gibt es aber noch 14 weitere Spiele, die Abonnentenvon Amazon Prime im April ohne weitere Zusatzkosten erhalten:Wie immer müsst ihr zuvor die Spiele einmalig über die Webseite von Amazon Prime Gaming aktivieren und könnt diese danach jederzeit herunterladen und spielen. Die Spiele gehören übrigens permanent euch, selbst wenn ihr euer Amazon Prime Abo irgendwann beendet.Noch mehr Spiele für zahlende Abonnenten gibt es. Darüber hinaus dürfen sich auch