Amazon Prime Gaming: Alle Gratis-Spiele vom Mai im Überblick

Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im Mai

Star Wars: Rogue Squadron 3D – Ab 4. Mai, Amazon Games App

– Ab 4. Mai, Amazon Games App Super Sidekicks – Ab 4. Mai, Amazon Games App

– Ab 4. Mai, Amazon Games App Samurai Shodown 4 – Ab 4. Mai, Amazon Games App

– Ab 4. Mai, Amazon Games App Planescape Torment: Enhanced Edition – Ab 11. Mai, Amazon Games App

– Ab 11. Mai, Amazon Games App Lake – Ab 11. Mai, Amazon Games App

– Ab 11. Mai, Amazon Games App Last Resort – Ab 11. Mai, Amazon Games App

– Ab 11. Mai, Amazon Games App Robo Army – Ab 11. Mai, Amazon Games App

– Ab 11. Mai, Amazon Games App Kardboard Kings – Ab 18. Mai, Amazon Games App

– Ab 18. Mai, Amazon Games App The Almost Gone – Ab 18. Mai, Amazon Games App

– Ab 18. Mai, Amazon Games App 3 Count Bout – Ab 18. Mai, Amazon Games App

– Ab 18. Mai, Amazon Games App Alpha Mission 2 – Ab 18. Mai, Amazon Games App

– Ab 18. Mai, Amazon Games App Lila's Sky Ark – Ab 25. Mai, Legacy Games Code

– Ab 25. Mai, Legacy Games Code Agatha Knife – Ab 25. Mai, Amazon Games App

– Ab 25. Mai, Amazon Games App Kizuna Encounter – Ab 25. Mai, Amazon Games App

– Ab 25. Mai, Amazon Games App King of the Monsters 2 – Ab 25. Mai, Amazon Games App

Der Mai mit seinen Feiertagen steht bevor, aber auch mit seinen neuenbei. Abonnenten des Dienstes dürfen sich in den nächsten Wochen erneut überfreuen.Dabei gilt wie schon in den letzten Monaten, dass nicht alle Spiele sofort zum Monatsanfang bereitstehen. Stattdessen verteilt Amazon die Games über den gesamten Monat, weshalb ihr regelmäßig die Prime-Seite des Versandhändlers besuchen müsst. Dafür könnt ihr euch über ein echtenfreuen, der bei nicht wenigen Spielern als ein absolutes Meisterwerk gilt.Kein Wunder also, dass wir es in diesem Falle als das Highlight des Monats betrachten. Die Rede ist von, genauer gesagt von der Enhanced Edition des Rollenspiels. Die bietet inhaltlich das komplette Paket des Originals von 1999, aber die Entwickler von Beamdog haben technisch ein wenig die Hand angelegt und hier und da ein paar Komfortfunktionen hinzugefügt.Als Spieler schlüpft ihr in Planescape Torment in die Rolle des Namenslosen, der eines Tages in einer Art Leichenhalle erwacht und nichts mehr von seinem Leben weiß. Ziel ist es nun herauszufinden, was mit euch passiert ist und wie ihr wieder in euer Leben zurückfindet. Dafür müsst ihr vor allem viel lesen, denn die Story wird in erster Linie durch vielschichtige Dialoge erzählt, die so gut wie nicht vertont sind. Lesemuffel dürften also so ihre Probleme haben, aber wer sich darauf einlässt, erlebt eine der vermutlich besten Geschichten der Videospiel-Historie, wie wir auch einstZusätzlich zu Planescape Torment könnt ihr euch im Mai über die folgenden Gratis-Spiele freuen:Wie immer müsst ihr die Spiele zuvor einmalig über die Prime-Webseite von Amazon aktivieren und könnt sie danach herunterladen. Dabei gehören euch die Spiele nach der Aktivierung dauerhaft, selbst wenn ihr euch dazu entscheidet, euer Abonnement nicht zu verlängern.Über welchefreuen können, verraten wir euch übrigens an anderer Stelle.