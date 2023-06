Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im Juli in der Übersicht

Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im Juli

Cook, Serve, Delicious! 3?! – Ab 6. Juli via Amazon Games App

– Ab 6. Juli via Amazon Games App Nairi: Tower of Shirin – Ab 13. Juli via Amazon Games App

– Ab 13. Juli via Amazon Games App Wytchwood – Ab 20. Juli via Amzon Games App

– Ab 20. Juli via Amzon Games App Lunar Axe – Ab 27. Juli via Legacy Games Code

Auch imbleibt sichtreu und bringt neuefür Abonnenten an den Start. Im Gegensatz zu den vorherigen Monaten fällt die Anzahl aber deutlich geringer aus, was mitunter am bevorstehendenliegt.Waren es, die ihr ohne zusätzliche Kosten herunterladen konntet, sind es im Juli nur noch vier Spiele. Allerdings könnt ihr noch bis zum 10. Juli, die es anlässlich desgibt.Auf die ganz großen Namen verzichtet Amazon im Juli. Stattdessen stehen vier Indie-Spiele zur Verfügung, von denenwohl noch der bekannteste Name ist. In der etwas ungewöhnlichen Restaurant-Simulation habt ihr im Amerika des Jahres 2042 einen eigenen Food Truck und müsst beweisen, dass ihr wirklich gut im Kochen seid. Hunderte von Gerichten stehen auf der Speisekarte der Story-Kampagne, die sich um die Teilnahme an den Iron Cook Food Truck Meisterschaften dreht.Dabei ist Cook, Serve, Delicious! 3?! auf keinen Fall eine entspannende Kochsimulation. Sondern ständig herrscht ein hoher Zeitdruck, was die einzelnen Level teilweise richtig knackig gestaltet. Wer das einmal selbst ausprobieren kann, erhält das Spiel ab dem 6. Juli über Amazon Prime Gaming.Welche Gratis-Spiele euch insgesamt im Juli bei Amazon Prime Gaming erwarten, gibt es in der Übersicht:Wie immer gilt: Die Spiele müssen einmalig über die Prime Webseite von Amazon aktiviert werden. Danach stehen sie auch aber dauerhaft zur Verfügung, selbst wenn ihr dazu entscheiden solltet, euer Abo zu beenden. Neben Amazon Prime Gaming gibt es aber auch, darunter die Neuauflage von