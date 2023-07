Amazon Prime Gaming: Alle Gratis-Spiele für August im Überblick

Amazon Prime Gaming: Die Gratis-Spiele im August

Der kommendebringt viele spannende neue Spiele. Wer nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, kann sich in den nächsten Wochen auch übermit Spielen versorgen.Um in den Genuss derzu kommen, benötigt ihr allerdings eine aktive Mitgliedschaft bei Amazon Prime. Wer diese hat, kann sich im August überfreuen, die dauerhaft in die eigene Spielesammlung aufgenommen werden können. Darunter befindet sich auch der Vorgänger des bald erscheinendenDabei handelt es sich natürlich um PayDay 2, sogar inklusive des "The Gage Mod Courier"-DLC, welches ihr schon zu Beginn des Monats über Amazon Prime Gaming bekommt. In PayDay 2 schlüpft ihr in die Rolle einesund nehmt mit einem Team von Verbrechern anteil. Ihr plant und führt raffinierte Überfälle auf Banken, Juweliere und andere Einrichtungen durch und kämpft gegen Sicherheitskräfte und Polizeieinheiten, um eure Beute zu sichern.Das Spiel bietet eine große Auswahl an Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten, die es euch ermöglichen, euren Charakter individuell zu gestalten und verschiedene Rollen innerhalb eures Teams zu übernehmen. Diemit euren Mitspielern ist entscheidend für den Erfolg der Raubzüge. PayDay 2 bietet eine packende Kombination aus taktischer Planung und intensiven Actionsequenzen.In unserer praktischen Übersicht erfahrt ihr, welche Spiele euch Amazon Prime Gaming imzur Verfügung stellt:Um auf die Spiele zugreifen zu können, müsst ihr sie zunächst auf der Amazon Prime-Website aktivieren. Nach der Aktivierung könnt ihr sie jederzeit herunterladen und behaltet sie auch, wenn ihr euer Abo nicht verlängert. Zusätzlich zu den Angeboten von Amazon Prime Gaming gibt es, darunter das beliebte Action-Adventure "".