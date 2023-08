Amazon Prime Gaming: Alle neuen Gratis-Spiele für September im Überblick

Amazon Prime Gaming: Mit Football Manager 2023 & mehr - Die Gratis-Spiele im September

7. September - Football Manager 2023 [Epic Games Store]

14. September - Ozymandias: Bronze Age Empire Sim [GOG]

14. September - Absolute Tactics: Daughters of Mercy [Amazon Games App]

21. September - Dexter Stardust: Adventures in Outer Space [Amazon Games App]

21. September - Shotgun King: The Final Checkmate [Amazon Games App

28. September - Unsolved Case: Murderous Script Collector's Edition [Legacy Games Code]

28. September - Hundred Days - Winemaking Simulator [Amazon Games App]

Gratis-Inhalte für Diablo 4, Fall Guys, Call of Duty und Co.

Noch mehr Spiele mit Amazon Luna

Auch imlässt der Versandhausriese nicht locker und spendiert uns im Rahmen vonwieder eine reiche Auswahl an. Zwar sind es dieses Mal zwei weniger als im Vormonat, allerdings machen die kostenlosen Inhalte für beliebte Titel wieund weitere einiges wett.Und wie immer gilt natürlich auch dieses Mal: Ihr müsstsein, um die spannenden Spiele und Extras ohne Zusatzkosten zu erhalten. Seid ihr hingegen im Besitz eines laufenden Amazon Prime-Abonnements, könnt ihr euch schon am 7. September über den ersten neuen Titel freuen.Fangen wir doch einmal mit dem wohl interessantesten Teil an: Den Gratis-Spielen, die ihr im September mit Amazon Prime Gaming versprochen bekommt. Wie erwähnt sind es gleich, die ihr im Laufe des Septembermonats kostenlos herunterladen könnt. Dabei zählt dersicherlich als eines der Highlights, aber auch kleinere Namen, wie zum Beispiel das durchaus spaßige, stehen auf der Liste.Während ihr im Football Manager noch in relativ realistischereure Spieler zwischen den Vereinen verschiebt, um euch in der Liga, den internationalen Wettbewerben und darüber hinaus einen Namen zu machen, geht es auch mit Shotgun King in eine strategische Richtung. Zumindest zu einem gewissen Grad, denn ganz grundlegend wird hiergespielt. Der einzige Unterschied: Die traditionellen Regeln werden um ein paar Roguelike-Elemente erweitert und euer König trägt einemit sich. Wie das Ganze aussieht, verrät ein Blick in denEine vollständigeüber die frischen Gratis-Spiele und dem, zu welchem sie in das Aufgebot des Amazon Prime Gaming-Abonnements kommen, findet ihr hier:Wie schon zuvor müsst ihr euch die Titel einmalig über die Prime Gaming Webseite von Amazon sichern. Anschließend könnt ihr sie aber für immer behalten, selbst dann, wenn ihr den Entschluss fasst, euer Abo zu beenden. Zu den kostenlosen Spielen gesellen sich noch einige coole, auf die wir folglich etwas näher eingehen.Wie schon in den vorherigen Monaten bekommt ihr auch im September mit Prime Gaming die Möglichkeit, euch ein paarfür beliebte Titel wie Diablo 4, Fall Guys,oder auchund seinen Auto Chess-Ableger,, zu sichern. Ab wann welcher Ingame-Loot oder Content-Drop zur Verfügung steht, erfahrt ihr hier:Zu guter Letzt dürfen sich Amazon Luna-Kunden gleich doppelt freuen, denn sie bekommen ab dem 1. September noch vier weitere Gratis-Spiele über den Prime Gaming Channel spendiert:Solltet ihr abgesehen von eurer Amazon Prime Gaming-Mitgliedschaft auch Mitglieder dessein, dürften euch die neuen PS Plus-Spiele, die im September für euch zur Auswahl stehen, aber ebenfalls interessieren.