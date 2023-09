Amazon Prime Gaming: Mit Ghostwire: Tokyo & mehr - 7 neue Gratis-Spiele & kostenlose Inhalte bestätigt

Amazon Prime Gaming: Diese 7 Gratis-Spiele erwarten euch schon im Oktober

Wie mit jedem neuen Monat versorgt uns der Versandhausriese auch immit spannendenim Rahmen des-Aufgebots. Mit dabei: das gespenstischeGanz nebenbei werden uns natürlich wie immer auch ein paar frische,für beliebte Titel wie, das noch immer populäreoder auch für den neuen-DLC,, versprochen.Ersterschienen, liefertmit dem wohl namhaftesten Titel der Amazon Prime Gaming Gratis-Spiele einen adrenalingeladenenaus feinster First-Person-Perspektive, der uns in ein übernatürliches Setting innerhalb der japanischen Metropole wirft.natürlich schon damals für euch unter die Lupe genommen und verraten, ob uns der Titel wirklich das Fürchten lehren konnte oder seine Umsetzung eher gruselig daherkommt.Neben dem bereits genannten Blockbuster, der euch ab demmit euremim Epic Games Store kostenlos zur Verfügung steht, gibt es aber auch noch sechs weitere Titel abzustauben ( via Eurogamer):Obendrein erwarten euch die bereits angesprochenenfür diverse Spieledauerbrenner, unter anderem mit dabei:So könnt ihr euch also auch im kommenden Monat wieder auf reichlich frisches Futter für eure Spielebibliothek in Form der Gratis-Games und den vielen kostenlosen Inhalten einstellen. Schonfür Videospiel-Virtuosen parat, welches wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten wollen.