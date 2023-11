Amazon Prime Gaming: Invincible-Spin-Off als Adventure-Game

Amazon Prime Gaming: Schreibt eure eigene Heldengeschichte

Kurz nach dem Start der zweiten Staffel der Comicverfilmung von Invincible aufkönnen Abonnenten des Streaming-Dienstes auf ein exklusives Spiel zur Serie zugreifen.wird vom 14. bis 21. November auf Amazon Prime Gaming verfügbar sein.In dem narrativen Abenteuer spielt ihrund nehmt in einer eigenständigen Story durch individuelle Entscheidungen Einfluss auf ihre persönliche Geschichte und Heldenentwicklung.Das erste Spiel im Superheldenuniversum von Invincible kommt im. Durch Multiple-Choice-Optionen in Dialogen könnt ihr eure eigene Heldengeschichte schreiben und Atom Eve im Skilltree mit verschiedenen Fähigkeiten stärken. Neben Kämpfen gegen mit Superkräften ausgestatteten Schurken muss Eve auch in ihrem Alltag mit Freunden und Familie sowie mit den Nachwuchshelden vom Teen Team zurechtkommen. Im Spiel trefft ihr auf viele beliebte Charaktere aus der Serie – natürlich auf Invincible und Omni-Man, aber auch Dupli-Kate oder Rexplode.Veröffentlicht wird das Spiel von Skybound Games, die auch die Spielereihe vonvon Telltale Games gepublished hat. Die Comicvorlagen sowohl von Invincible als auch von The Walking Dead stammen von. In einem Trailer, in dem auch der atmosphärische Soundtrack des kanadischen Elektropop-Duos Milk & Bones zum Tragen kommt, erlagt ihr Einblicken in Gameplay und Kampfsystem.Neben derkönnt ihr auf Amazon Prime seit einiger Zeit auch das rund einstündigeschauen. Wenn ihr wissen wollt, aufaußerdem noch zugreifen könnt, solltet ihr einen Blick in unsere Auflistung werfen.