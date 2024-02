Amazon Prime Gaming: Die "Gratis"-Spiele vom März 2024 im Überblick

7. März – Fallout 2

7. März – Scarf

14. März – Mystery Case Files: Moths to a Flame (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 14. März – Invincible Presents: Atom Eve (einlösbar via Epic Games Store)

(einlösbar via Epic Games Store) 21. März – Pearls of Atlantis: The Cove (Legacy Games Code)

(Legacy Games Code) 28. März – Bus Simulator 21: Next Stop (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 28. März – Through the Darkest of Times

28. März – Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker (einlösbar via Amazon Games App)

Ein neuer Monat bedeutet neuefür: Auch imerhaltet ihr wieder neue Games, die ihr dauerhaft euren digitalen Bibliotheken hinzufügen könnt.Dabei steigert sich der weltweite Versandhändler in der Quantität: Gab es im Januar vier und im Februar sieben Spiele, sind es im März sogar gleichdie euch über das Abonnement zur Verfügung gestellt werden. Mit dabei sind sogar zwei kleine Highlights, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.Um die Spiele via Amazon Prime Gaming ohne weitere Zusatzkosten aktivieren zu können, benötigt es wie gehabt ein. Ist das der Fall, könnt ihr euch im März auf die folgenden acht Spiele freuen:Das erste Highlight ist gewiss, der Nachfolger des. Auch das Sequel ist ein großartiges Rollenspiel, welches aber natürlich mittlerweile ein gutes Stück in die Jahre gekommen ist. Wer jedoch mit angestaubter Technik und einigen fehlenden Komfort-Features leben kann, der bekommt hier trotzdem geballte RPG-Kost.versetzt euch hingegen in den Widerstand gegen das 1933 aufkommende NS-Regime – und war zugleich das erste Spiel, welches in Deutschland trotz sichtbarer Hakenkreuze mit einer Altersfreigabe versehen wurde. Wie gut sich das Strategiespiel mit historischer Komponente schlägt,Wenn euch dienoch nicht reichen, könnt ihr auch auf den Konsolen loslegen.gleich vier völlig verschiedene Spiele.