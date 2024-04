Amazon Prime Gaming: Diese Titel erwarten euch im April

4. April – Chivalry 2

4. April – Faraway 2: Jungle Escape (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 4. April – Black Desert

11. April – Drawn: Trail of Shadows (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 11. April – Faraway 3: Arctic Escape (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 11. April – Fallout 76

11. April – Demon's Tilt

18. April – Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition (einlösbar via Legacy Games Code)

(einlösbar via Legacy Games Code) 18. April – Dexter Stardust: Adventures in Outer Space (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 25. April – Living Legends: Fallen Sky (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 25. April – Vlad Circus: Descend Into Madness (einlösbar via Amazon Games App)

(einlösbar via Amazon Games App) 25. April – Tiny Robots Recharged (einlösbar via Amazon Games App)

Während sich der Epic Games Store auf wöchentliche Gratis-Spiele verlässt, stellt man beinur einmal pro Monat eine neue Ladung Titel ohne Zusatzkosten für zahlende Abonnenten zur Verfügung.Entsprechend gibt es aber auch eine ganze Reihe mehr, und derlegt im Vergleich zu den beiden vorherigen Monaten sogar nochmal eine Schippe drauf. Sage und schreibekönnt ihr dieses Mal in eure digitale Bibliothek rutschen lassen, wenn ihr einunterhaltet.Wenn ihr also monatlich oder jährlich Gebühren an Amazon abtretet und damit kostenlosen Versand sowie einige nette andere Vorteile genießt, profitiert ihr auch von den. Im Folgenden haben wir, die ihr euch teilweise ab sofort, teilweise in ein paar Tagen oder Wochen ohne Zusatzkosten als Teil von Prime Gaming schnappen könnt:Zwar besteht die Mehrzahl der Amazon Prime Gaming-Spiele im April eher aus unbekannteren Kandidaten, das ist aber natürlich auch die perfekte Gelegenheit, ein paarkennenzulernen – und vielleicht findet ihr auch gleich ein neues Lieblingsspiel. Wenn nicht… nun, dann bleibt euch immer noch, wenn die nächste Ladung neues Spielefutter bereitsteht.Nicht einmal ein Abonnement, sondern lediglich einen kostenlos erstellbaren Account braucht ihr beim Epic Games Store, um dort von den wöchentlich wechselnden Gratis-Spielen zu profitieren., euch einzu sichern, bevor es dann mit einem Sci-Fi-Rollenspiel und einer Neuinterpretation vonweitergeht.