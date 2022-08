Homicidal All-Stars: Runden-Strategie-Titel mit ganz viel Hirn angekündigt

Strategie und Chaos in einem

Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC) Screenshot - Homicidal All-Stars (PC)

Wer sein Gehirn und das seiner Gegner mal so richtig zum Rauchen bringen möchte, der kommt um das neue, für PC angekündigte Runden-Strategie Spiel Homicidal All-Stars vom polnischen Entwicklerstudio Artificer nicht herum.Das Setting: Eine dystopische Zukunft im 21. Jahrhundert, in der zwischen Leid und Elend die namensgebende Reality-TV-Gameshow blutige Unterhaltung bietet. Ihr seid Protagonist dieser makabren Ablenkung vom düsteren Alltag und schlagt lebensmüden Gladiatoren die Köpfe ein und die Gedärme raus, während ihr versucht den Tücken der Show-Leitung sowie der Arena nicht selbst zum Opfer zu fallen.Das Spielprinzip erinnert an die XCOM-Reihe, so sind die verschiedenen rundenbasierten Kämpfe handgestaltet und Umgebungselemente lassen sich zum eigenen Vorteil umfunktionieren. Jedes Teammitglied hat einzigartige Fähigkeiten, eine strategische sowie auf den Gegner abgestimmte Team-Zusammenstellung ist somit unumgänglich. Dabei erhalten eure Mitglieder nach jedem Kampf Erfahrungspunkte, mit denen ihre Werte verbessert werden können. Aber nicht nur bewaffnete Psychopathen solltet ihr fürchten, auch die Arena selbst kann euch mit heimtückischen Fallen und Rätseln wortwörtlich den Kopf kosten.Für Gladiatoren, die ihre Blutorgie gerne live auf Twitch übertragen möchten, bietet Homicidal All-Stars eine innovative Funktion: So können Zuschauer des Streamingdienstes als Ingame-Publikum agieren und dabei aktiv über verschiedenste Ereignisse im Spiel abstimmen. Es dürfen zum Beispiel Türen geöffnet oder Fässer zum Explodieren gebracht werden, da ist Chaos quasi vorprogrammiert.Das nicht ganz jugendfreie Arena-Gemetzel soll auf Steam und GOG veröffentlich werden. Wann Interessierte genau damit rechnen können, sich strategisch die Seele aus dem Leib prügeln zu dürfen, wurde noch nicht bekannt gegeben.