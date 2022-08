Samurai Maiden: Japanischer Dämonen-Schnetzler mit Anime-Optik angekündigt

"Gen Z girl slays the Demon King"

Wer sich zwischen Kawaii! und Tatakae! nicht entscheiden möchte, für den heißt es bald: Finger weg vom Manga und ab zur Konsole! Denn das japanische Entwicklerstudio SHADE inc. hat mit Samurai Maiden ein neues Schwertkampf-Abenteuer für PC ( Steam ), PS4, PS5 und Switch angekündigt, das diesen Winter erscheinen soll.Das Setting einer japanischen Spielwelt samt wunderschön pinker Kirschbäume und imposanter Tempel lud schon in Samurai-Titeln wie Sekiro: Shadows Die Twice zum Einhalten und Bewundern ein, doch der japanische Entwickler von Samurai Maiden setzt – im Gegensatz zum From Software Ableger – auf eine farbenfrohere Spielwelt und niedliche Anime-Charaktere. Und erinnert damit optisch stark an Vertreter wie Genshin Impact Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Tsumugi Tamaori, einem Mädchen aus dem 21. Jahrhundert, das sich plötzlich im Japan der Sengoku Periode wiederfindet. Nicht nur die ungewollte Zeitreise macht ihr einen Schnitt durch den Gen-Z-Alltag, sondern auch Massen an Dämonen, die Tsumugi nicht bloß aus Zuneigung um den Hals fallen wollen. Doch die Protagonistin weiß mit ihrem messerscharfen Katana umzugehen. Und so kämpft ihr euch zusammen mit drei weiteren Mitstreiterinnen durch die Unterwelt unterhalb von Honno-ji – mit dem Ziel den Dämonenkönig zur Strecke zu bringen und "ewige Bande mit deinen Ninja Freunden" zu schmieden.In Samurai Maiden dürft ihr den Damen in ihrer japanischen Original-Vertonung lauschen. Wer sich das charmante Gemetzel für die PS4 zulegt, kann später kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Weitere Details über den Preis oder das genaue Veröffentlichungsdatum wurden noch nicht bekannt gegeben.