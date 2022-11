Samurai Maiden: 10 Minuten Gameplay zum Anime-Geschnetzel

Samurai Maiden: Neuer Trailer zeigt Kampfsystem und Story-Missionen

Neben Weltraum-Horror bei The Callisto Protocol , dem Remake von Dead Space oder Routine scheinen ehrwürdige Samurai und das feudale Japan aktuell die beliebteste Thematik der Gaming-Welt zu sein.Nach Erfolgsschlagern wie Ghost of Tsushima und Sekiro: Shadows Die Twice erwarten uns in Zukunft nämlich noch Spiele wie Like a Dragon: Ishin und Rise of the Ronin . Weil die aber beide noch ein wenig auf sich warten lassen, gibt es dank Samurai Maiden bereits am 8. Dezember ein Japan-Abenteuer zum Zeit überbrücken.Mit einem neuen Trailer präsentierte Entwicklerstudio SHADE inc. nun zehn Minuten Gameplay vom Geschnetzel in süßer Anime-Optik. In der Rolle von Tsumugi Tamaori, die direkt aus unserer Gegenwart in das Japan der Sengoku-Zeit (also circa Ende des 15. Jahrhunderts) katapultiert wird, metzelt ihr euch durch Horden von Monstern.Dabei trefft ihr auf Kreaturen der japanischen Mythologie, wie etwa fliegenden Totenschädeln oder den als Umi-Bozu bezeichneten Schleimwesen sowie den Skeletten von verstorbenen Soldaten. Der Gameplay-Trailer zeigt sowohl Tsumugis tatkräftigen Einsatz als auch den ihrer drei Begleiterinnen Iyo, Hagane und Komimi, mit denen es abhängig von eurer Zuneigung auch mal freundschaftlich oder romantisch auf dem Schlachtfeld wird.Wie der Trailer außerdem verrät, scheint die Geschichte in verschiedene Story-Kapitel beziehungsweise Missionen unterteilt zu sein, bei denen ihr euch durch die jeweiligen Level schlagt und am Ende eine Bewertung für eure Zeit, die besiegten Gegner und die gesammelten Schätze bekommt.Neben dem Anime-Stil, der Epoche und der Kreaturendesigns zeigt sich der japanische Einfluss auch in der Gestaltung der Kulisse: Mit Fallen gespickte Tempel, heiße Quellen und rosa Kirschblüten erwarten euch dann ab dem 8. Dezember, wenn Samurai Maiden für den PC, die PlayStation 4 und 5 sowie die Nintendo Switch erscheint.