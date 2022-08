River City Girls 2: Japanischer Release am 1. Dezember 2022 für PC & Konsolen

Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer



Das Beat-em-up River City Girls 2 wird in Japan am 1. Dezember 2022 für PC und Konsolen erscheinen. Wann das Spiel im Westen veröffentlicht wird, ist noch unsicher.Die Geschichte des Nachfolgers knüpft an den ersten Teil von River City Girls an. Erneut übernimmt man unter anderem die Charaktere Misako, Kyoko, Kunio und Riki. Weitere Eindrücke des actionreichen Schlagabtausch zeigt der angehängte Trailer. Wie Gematsu berichtet , wurde im Dezember 2021 ein westliches Release-Fenster für Sommer 2022 angekündigt. Nachdem das Spiel jetzt nur in Japan am 1. Dezember erscheint, ist es ungewiss, ob der Release hierzulande nicht doch später erfolgt.