We Are OFK: Release-Datum und Soundtrack auf Vinyl im Trailer angekündigt

Bei We Are OFK handelt es sich um ein narratives Popmusik-Spiel, das am 18. August sein Release feiert. Wir folgen der Story der jungen Band auf der PS5 & 4, dem PC und der Switch.Die Veröffentlichung von We Are OFK erfolgt dabei in Episoden: Die ersten beiden Folgen erscheinen direkt mit dem Release, während die dritte Folge erst am 25. August erscheint. Dieser schließen sich Episode vier am 1. September und die fünfte und letzte Episode am 8. September an.Jede einzelne Episode von We Are OFK soll ein interaktives Musikvideo enthalten, welches im Zuge einer Single der Band veröffentlicht wird. Während wir in das interaktive Storytelling eintauchen, begleiten wir die junge Band bei ihrer Gründung bis hin zu ihrem ersten Auftritt im Rahmen der Game Awards 2020 und allem, was danach noch folgen soll. Dabei soll allerdings keine stereotypische Star-Story erzählt werden, sondern die Höhen und Tiefen des Alltags der Indie-Band in den Vordergrund rücken. Versprochen wird uns eine emotionale Aufmachung, die Themen rund um das Leben der Band aufgreift. Die Story soll dabei mit lauter repräsentativen Referenzen der LGBT+-Community gespickt sein. Auch Keyboarder Itsumi Saito höchstpersönlich findet beschreibende Worte: "Die Leute vergleichen uns ständig mit den Gorillaz oder K/DA, was toll ist, aber wir sind auch Alvin & The Chipmunks x Erasure. Wo bleibt die Liebe für Josie and the Pussycats? Die waren doch schwul, oder? Oder Priss And The Replicants - hat hier noch jemand Bubblegum Crisis gesehen? Ich glaube, ich will damit sagen... Danke!."Über Twitter verkündeten We Are OFK und iam8bit, dass es auch eine physische Version des Spiels geben wird, die ihr ab sofort vorbestellen könnt. Außerdem wird der Soundtrack des Spiels seinen Weg ebenfalls auf eine Vinyl-Platte finden, die wir ebenfalls über den Shop erwerben können. Entwickelt wird das Spiel übrigens von den Machern von Hyper Light Drifter, das in unserem Test damals durchaus von sich zu überzeugen wusste