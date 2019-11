BioWare: Gerüchte: Entwicklung des nächsten Mass-Effect-Teils gestartet; Generalüberholung von Anthem geplant - 4Players.de

Bei BioWare soll an der Generalüberholung von Anthem gearbeitet werden. Auch die Entwicklung des nächsten Mass-Effect-Teils soll angelaufen sein, berichtet der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku basierend auf Quellen aus dem EA-Studio.Über das neue Mass-Effect-Spiel gibt es kaum Informationen. Es wird lediglich gemeldet, dass das Spiel in einem sehr frühen Entwicklungsstadium bei BioWare Edmonton sei. Das Projekt leitet Mike Gamble, der bei Mass Effect 2, Mass Effect 3 und Mass Effect: Andromeda als Projektmanager und Produzent involviert war. Via Twitter fragte er letzte Woche auch schon, wohin die Reise bei Mass Effect gehen soll.Die Überarbeitung von Anthem wird mit aufwändigen Reboots wie Final Fantasy 14 Online (A Realm Reborn) und No Man's Sky (Next) verglichen, obgleich noch nicht feststehen würde, wie sie die vermeintlichen Update(s) verteilen bzw. aufspielen wollen. Laut den Informationen von Kotaku soll Anthem nicht auf das Abstellgleis verfrachtet worden sein. Es soll weiterhin viel Arbeit in den Shooter-Looter gesteckt werden. Eine Quelle meinte, dass sie die Beute, die Quests, die sozialen Aspekte des Spiels, die Schwierigkeit, das Fortschrittssystem und die Weltkarte verbessern würden. Vielmehr soll die gesamte Struktur des Spiels verändert werden, z.B. die Aufteilung der Welt in mehrere Bereiche, denn aktuell besteht die Spielwelt aus einer zusammenhängenden Karte, was Veränderungen erschweren würde. Außerdem denken sie darüber nach, die Rückkehr nach Fort Tarsis nach jeder Mission zu streichen und zu verändern, was eine Mission im eigentlichen Sinne ist. Generell wollen sie die unterschiedlichen Teile des Spiels besser zusammenführen. Eine zweite Person sagte, dass sie immer noch "viele Dinge ausprobieren und experimentieren würden", aber keine konkreten Pläne feststehen würden.Aktuell arbeiten die beiden BioWare-Studios in Edmonton und Austin an diesem Vorhaben, obwohl es während der gesamten Produktion immer wieder Spannungen zwischen den beiden Studios gab - meistens waren dies Meinungsverschiedenheiten darüber, wie man die Entwicklung eines Live-Spiels in Angriff nimmt.