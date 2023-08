BioWare: 50 Leute entlassen - "Schmerzhaft und demütigend, das zu schreiben"

BioWare: Möglichst viel entlassenes Personal soll bei EA untergebracht werden.

Entwicklerstudio, seines Zeichens verantwortlich für erfolgreiche Reihen wieoder, hat kürzlich auf der firmeneigenen Homepage angekündigt, dass circa 50 Mitarbeitende entlassen werden.Dieser Schritt sei laut der Mitteilung von General Managernötig, „um den Anforderungen unserer bevorstehenden Projekte gerecht zu werden“. Wie diese Anforderungen aussehen oder warum dafür augenscheinlich weniger Personal vonnöten ist, wird nicht erwähnt.Des Weiteren schreibt BioWare , um „in einer sich schnell entwickelnden Branche weiterhin erfolgreich“ sein zu können, müssen man ein „“ werden. Man wolle sich innerhalb des Teams neu aufstellen, daher seien Veränderungen unvermeidbar.„Es ist zutiefst schmerzhaft und demütigend, das zu schreiben“, heißt es weiter. Es werde sichergestellt, dass diese Schritte mit der nötigen Kommunikation und Empathie vorgenommen werden. Außerdem soll möglichst vielen der entlassenen Personen die Möglichkeit gegeben werden, vakante Stellen innerhalb des Publishers Electronic Arts, zu dem BioWare gehört, zu besetzen. „Wir hoffen aufrichtig, dass sie ihre, die enorm von ihren Talenten profitieren“, schreibt McKay, wenngleich es unwahrscheinlich sei, dass für jeden eine interne Lösung gefunden wird.Auf die Produktion der in der Entwicklung befindlichen Spiele sollen die Entlassungen keinen Einfluss haben. So bleibe das „Engagement fürunerschütterlich“. Auch ein neuer Teil des Science-Fiction-RPGs Mass Effect sei fest geplant, befinde sich aber nach wie vor in der, könnt ihr bei uns nachlesen. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, sollte sich aber nicht weiter als bis 2024 ziehen.