BioWare: 50 Leute entlassen, um "bevorstehenden Projekten gerecht zu werden"

Khorneblume hat geschrieben: ? vor 33 Minuten Unter anderem wurden wohl Senior Writer wie Mark Kirby entlassen.

Und ja, es trifft vor allem Veteranen:

https://www.nme.com/news/gaming-news/dr ... ff-3487871

and most recently Dragon Age: Inquisition and its expansions Jaws Of Hakkon and Trespasser.

Mary Kirby, nicht Marc.Aber ja, es gibt durchaus Veteranen, nur nicht so viele, wie sich einige vorzustellen scheinen, der gleiche Name wie vor 20 Jahren sei gleichbedeutend mit den gleichen Angestellen.Btw. interessante Passage über die Spiele, an denen sie gearbeitet hat:Most recently? Von wann ist Dragon Age: Inqusition samt Addons? oOedit: Das Hauptspiel ist von 2014, das sind 9 Jahre! "Most recently". In der Zeit hätte man was machen können.... also nicht sie, die Frau ist dafür nicht verantwortlich, Arbeit wird vom Management genehmigt.