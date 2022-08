Meet Your Maker: Trailer kündigt neues Spiel der Dead by Daylight-Macher an

Meet Your Maker: Was wir uns unter dem Titel vorstellen können

Wie ihr euch für den Playtest anmelden könnt

Mit Meet Your Maker hat Behaviour Interactive, das Studio hinter Dead by Daylight , sein nächstes Projekt angekündigt. Der erste Trailer bietet nun einen Vorgeschmack auf den Titel.Bei dem neuen Spiel soll es sich um ein First-Person-Building- und Raiding-Game handeln. Besonders interessant: Jedes einzelne Level soll von Spielern kreiert werden, deren Aufgabe es anschließend ist, die entworfenen Welten anderer Spieler heimzusuchen. Der Trailer von Meet Your Maker verschafft uns einen Ausblick darauf, wie das Ganze letzten Endes aussehen könnte.Unter Anbetracht des Ziels, dem wir in Meet Your Maker nachgehen, ergibt der Name des Spiels durchaus Sinn: Wir entwerfen erst "verschlungene, labyrinthartige Außenposten voller Fallen und Wachen", um uns anschließend für "methodische, rasante Kämpfe" zu rüsten und "die Kreationen anderer zu überfallen", beschreiben es die Entwickler selbst etwas detaillierter. Dies macht Meet Your Maker vor allem für die Community interessant, wird sie laut Behaviour Interactive doch die treibende Kraft hinter dem Spiel sein.In feinster Minecraft-Manier stehen uns für den Bau unseres Außenpostens etliche Blöcke, Fallen und Patrouillen zur Auswahl, die wir den feindlich gesinnten Eindringlingen unserer Welt entgegensetzen dürfen. Dabei bestimmen wir komplett selbst, wie unser Irrgarten an Verteidigungsmechanismen aufgebaut sein soll. Schon bald sollen wir auch erstmals selbst Hand anlegen dürfen, denn ein Playtest ist bereits für den 23. August geplant.Über die offizielle Webseite des Spiels könnt ihr euch bereits vorab für den Playtest von Meet Your Maker anmelden. Außerdem bekommen wir hier einzigartige und ausführlichere Einblicke der Entwickler, wie das Spiel aufgebaut sein soll.Meet Your Maker soll laut Webseite im kommenden Jahr erscheinen. Geplant ist die Veröffentlichung sowohl auf Steam als auch für die PlayStation 4 und 5, die Xbox Series X|S sowie die Xbox One.