Meet Your Maker: Das erste Gratis-Spiel für PS Plus im April steht fest

Meet Your Maker: Darum geht es in dem Shooter

Release nicht nur für PlayStation

Die Macher vonveröffentlichen im April ihr neustes Werk:, ein experimenteller Mix aus Shooter und Basenbau. Abonnenten von PlayStation Plus erhalten das Spiel zum Release gratis.Dies haben Sony und Entwickler Behaviour Interactive in einem neuen Trailer bekanntgegeben. Demnach könnt ihr ab demsowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 ohne weitere Zusatzkosten loslegen, sofern ihr zu dem Zeitpunkt PlayStation Plus abonniert habt.Nachdem Behaviour Interactive schon bei Dead by Daylight einen anderen Multiplayer-Weg eingeschlagen hat, bleiben sie auch bei Meet Your Maker den ungewöhnlichen Ideen treu. Aus diesem Grund handelt es sich nicht um einen klassischen PvP-Shooter, sondern euch erwarten zwei verschiedene Systeme.Zum einen baut ihr in Meet Your Maker eure eigene Festung, die möglichst voller Herausforderungen, Fallen und Monster steckt. Schließlich dient sie nicht als eure Sommerresidenz, sondern es geht vor allem darum, wertvolle Ressourcen vor Angreifern zu beschützen. Diese Angreifer sind andere Spieler, die euch die Materialien stehlen wollen, um selbst stärker und mächtiger zu werden.Damit ihr selbst besser werdet, müsst ihr ebenfalls die Festungen anderer Spieler infiltrieren. Der Clou? Ihr wisst vorher nicht, was euch im Inneren alles erwartet. Ein Spaziergang wird das aber in der Regel nicht, denn auch andere Spieler wollen natürlich ihre Festung bestmöglich beschützen.Falls euch das Konzept zusagt, aber ihr über keine PlayStation verfügt: Keine Sorge, denn Meet Your Maker erscheint nicht nur für die Sony-Konsolen. Stattdessen erfolgt der Release auch für denam– als kostenpflichtiges Spiel und nicht Teil eines Abo-Services.Falls ihr übrigens noch nicht die, dann wird es langsam Zeit. Noch bis zum 3. April könnt ihr euch unter anderemundschnappen und eurer Bibliothek hinzufügen.