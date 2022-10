Tactics Ogre: Reborn: stimmt mit frischem Trailer auf Release ein

Tactics: Ogre Reborn – Stimmiger Story Trailer veröffentlicht

Es bleiben nur noch wenige Wochen bis zum offiziellen Release von Tactics Ogre: Reborn. Damit der Hype um die Neuauflage nicht abreißt, zeigt Square Enix nun einen frischen letzten Trailer.Dieser zeigt eine ganze Menge an Gameplay-Footage und bietet so einen Einblick, was uns mit Tactics Ogre: Reborn am 11. November erwartet. Bei dem Titel handelt es sich um den ersten Ableger der populären Reihe, die ihr Debüt bereits im Jahre 1993 mit Ogre Battle: The March of the Black Queen feierte.Während der zweite Teil der Reihe, Tactics Ogre: Let Us Cling Together wenige Jahre nach seinem Release in Japan auch auf die PlayStation-Konsolen in Nordamerika gelangte, blieb das Franchise dem europäischen Markt noch eine ganze Weile verwehrt. Erst im Jahre 2010 durften wir das Remake auf der PSP spielen. Tactics Ogre: Reborn orientiert sich an dieser und bietet zahlreiche Verbesserungen was die Grafik, das Game-Design oder den Sound betrifft.Der Trailer ist dabei vollgepackt mit Einblicken in das auf Hochglanz polierte High-Definition-Update des Titels und wartet mit taktischen Kämpfen und verschiedenen Schauplätzen auf. Dabei lauschen wir den Gesprächen einiger Hauptfiguren, die zwischen den Missionen die spannende Story des Spiels erzählen.Mit dem Remake dürfen wir uns sogar über eine deutsche Textausgabe freuen. Auch die einstige Plattformexklusivität wurde gelockert, so dass Tactics Ogre: Reborn im kommenden Monat nicht nur für die PlayStation, sondern auch für die Nintendo Switch und den PC erscheint.