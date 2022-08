The Rumble Fish 2: Port des japanischen Arcade-Klassikers angekündigt

Klassische Arcade-Prügel-Action

Auch wenn die goldene Arcade-Ära schon lange vorbei ist, lassen Titel wie The Rumble Fish 2 nostalgische Herzen höherschlagen. Nun hat der Entwickler 3goo K.K. einen Port des 2005 für die Atomiswave Arcade-Plattform veröffentlichten, Japan-exklusiven Titels angekündigt. The Rumble Fish 2 soll im Winter dieses Jahres digital für PC ( Steam ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheinen.Die Handlung spielt nachdem Ende des 20. Jh. eine Naturkatastrophe riesigen Ausmaßes einen großen Teil im Osten des Landes samt seiner Einwohner ausradierte und das Konglomerat Probe-Nexus es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Areal wieder aufzubauen. So errichtete es Zone Prime, ein "modernes Babylon", welches als "schillerndes Symbol für das neue Jahrhundert" steht.Das 2D-Arcade-Fighting-Game mit japanischer Vertonung setzt auf die bereits vor 17 Jahren bekannten Mechaniken, an denen sich auch Klassiker wie die Street Fighter - oder die Mortal Kombat -Reihe bedienen. So prügelt ihr in alter Arcade-Manier mit limitierter Tastenbelegung und verschiedenen Kombos in 1-gegen-1-Kämpfen den Lebensbalken der 2D-Sprites herunter. Wer offene Rechnungen mit seinen Freunden hat oder einfach jemand Fremden mal ordentlich die Meinung geigen will, hat die Möglichkeit, sich online sowie im Couch-Coop gegenseitig die Rübe einzuschlagen.Zusätzlich zum Online- und Couch-Koop-Modus sowie einer 16:9 Breitbild-Präsentation ergänzt der Port seinen Vorgänger durch einen Übungsmodus, in welchem die KI sowie die Messgeräte angepasst werden können. Auch eine Galerie mit unter anderem Character-Artworks, Musik und Blicken hinter die Kulissen werden dem Arcade-Prügler hinzugefügt.Ob Rumble Fish 2 mit seinen bekannten Mechaniken punkten kann oder ob selbst die größten nostalgischen Gefühle an die klobigen Münzschlucker nicht längerfristig zum Spielen motivieren, wird sich zum Release des Titels im vierten Quartal zeigen. Weitere Details und Ankündigungen sollen vor Veröffentlichung allerdings noch folgen.