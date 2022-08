Nine Noir Lives: "Point and Lick"-Adventure mit schnurrenden Protagonisten angekündigt

Ein Kater-strophaler Mordfall

"Wie viele Dinge muss man ablecken, um in dieser Stadt einen Mord aufzuklären?" Mit dieser Prämisse kündigt der südafrikanische Entwickler Silvernode Games passend zum Weltkatzentag sein Comedy-Noir-Abenteuer Nine Noir Lives an, welches am 07. September dieses Jahres für Steam und GOG erscheinen soll.Das Zwei-Mann-Entwicklerstudio ziehe seine Inspiration "aus unterschiedlichsten Einflüssen, vom klassischen Film-Noir über Shakespeare bis hin zum abstrusen Stil des Autors und Regisseurs Taika Waititi" und entführt euch so in der mit Fell überzogenen Haut des Privatdetektivs Cuddles Nutterbutter in das Nachtleben von Meow Meow Furrington.In der Heimat des weltgrößten Wollknäuels ermittelt ihr zusammen mit eurer Assistentin Tabby Marshmellow in einem Mordfall, welcher das "empfindliche Gleichgewicht zwischen den beiden mächtigsten kriminellen Familien der Stadt gefährdet: den Montameeuws und den Catulets". "Point and Lick" ist in diesem Fall nicht nur einer von vielen "katerstrophalen" Wortwitzen, den uns der Titel vor die Schnurrhaare setzt, sondern Programm. Denn neben dem Lösen von Rätseln und den altbekannten Point n‘ Click-Adventure Mechaniken setzt ihr abseits eurer Pfoten auch auf eure Zunge und redet und leckt euch durch alle Ecken der handgezeichneten Spielwelt, um dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Dabei wechselt ihr regelmäßig zwischen den beiden Protagonisten mit den zuckersüßen Nachnamen, während ihr den auf Englisch vertonten Dialogen lauscht.Ob es sich bei dem Spiel um einen purrfekten Vertreter seiner Art handelt, wird sich wohl erst zum Release am 07. September zeigen. Wer das Point n‘ Click Abenteuer mit Cattitude schon einmal antesten möchte, darf sich über eine bereits anspielbare Demo freuen.