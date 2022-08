Tempest Rising: Echtzeit-Strategie im C&C-Stil angekündigt

Ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel?







Hoffnung für die darbende Echtzeit-Strategie? Mit Tempest Rising hat THQ Nordic ein Strategiespiel im Stile der Neunziger Jahre angekündigt - mit sichtbarer C&C-Schlagseite und aktueller Produktionsqualität.Entwickelt von Slipgate Ironworks (u.a. Kingpin Reloaded , Core Decay, Graven) haben sich die Entwickler sichtlich vom Stil der alten RTS-Größen inspirieren lassen. Klassischer Basenbau soll bei Tempest Rising genauso eine Rolle spielen wie eine mysteriöse Ressource, die den Konflikt zwischen den drei Fraktionen anfacht.Jede der drei Fraktion, die sich grundlegend voneinander unterscheiden sollen, wird laut THQ Nordic einzigartige Einheiten und Spielstile mitbringen. Dazu wird es neutrale Gebäude und Gruppierungen auf den Karten geben, die sich von den Kriegsparteien nutzen lassen sollen.Multiplayer und Kampagne sind ebenfalls vorhanden. Solo-Strategen sollen in zwei Kampagne mit je 15 Missionen zwei Seiten des Konfliktes aus Sicht von Global Defense Force und Tempest Dynasty bestreiten können. Ein Schelm wer an dieser Stelle an GDI und Bruderschaft von Nod denkt.Ein Trailer zeigt erste, kurze Spielszenen, die zumindest in ihrer visuellen Qualität Hoffnungen wecken können. Ob sich diese Bestätigen wird sich 2023 zeigen - dann nämlich soll Tempest Rising für den PC erscheinen.