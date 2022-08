Space for Sale: THQ Nordic stellt lustige Immobilien-Simulation im All vor

Space for Sale: Häuser bauen für außerirdische Klienten

Hohe Mieten ärgern uns einfach alle. Da möchte man am liebsten auswandern – wie wäre es mit dem All? In Space for Sale muss man jedenfalls als interstellarer Bauträger arbeiten.Der neue Titel wurde jetzt beim diesjährigen Digital Showcase von THQ Nordic mit einem ersten Trailer präsentiert. Darin bekommt man schon jede Menge gute Eindrücke vom knuffig-bunten Geschehen auf fremden Planeten, in denen man sich als namenloser Astronaut mit der örtlichen Flora und Faune herumschlagen muss. Aber seht selbst:Worum geht es in Space for Sale genau? Der kleine Astronaut hat gerade das Geschäft seines Lebens gemacht und für einen recht guten Preis ein ganzes Sonnensystem erstanden. Die Mission sieht nun vor, Häuser für eine immer größere und anspruchsvollere Alien-Kundschaft zu bauen.Und wie heißt es so schön in der Welt der Immobilien: Es geht um Lage, Lage, Lage. Die besten Orte muss man finden und dabei mit den eigenen Ressourcen haushalten, während man sich Natur und andere Lebewesen zunutze macht. Allerdings gilt es dabei, der sich ausbreitenden Fäule den Kampf anzusagen.Space for Sale wird eine Aufbau-Simulation ohne Ende sein und einen Online-Koop-Modus beinhalten. Das in Schweden ansässige Entwicklerteam Mirage Game Studios arbeitet aktuell daran, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Derzeit soll das Spiel nur für den PC erscheinen, eine entsprechende Produktseite bei Steam gibt es bereits. Einen Veröffentlichungstermin gibt es aber aktuell noch nicht.