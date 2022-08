The Valiant: Erstes Gameplay zu kommendem Strategie-Highlight gezeigt

The Valiant: Mehr Taktik mit kleinen Einheiten

Fans von Echtzeit-Strategiespielen haben sicher bereits The Valiant auf dem Schirm. Zu dem erst vor Kurzem angekündigten Titel hat THQ Nordic jetzt erste Gameplay-Szenen veröffentlicht.Erst im Mai dieses Jahres enthüllte der Publisher mit The Valiant das neue RTS-Spiel. Inhaltlich wird es zur Zeit der Kreuzzüge angesiedelt sein. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Ritter Theoderich von Akenburg, der seine Rüstung wieder anlegen und seinen alten Weggefährten Ulrich von Grevel davon abhalten muss, ein mächtiges Relikt aufzuspüren, das ihm ungeahnte böse Kräfte verleihen würde.Auf dem Weg dorthin trifft Theoderich auf weitere Mitstreiter und muss zahlreiche Schlachten überleben. Wie diese aussehen, ist jetzt erstmals im folgenden Trailer zu sehen:Allzu große Schlachten wird es bei The Valiant aber eher nicht geben, stattdessen zieht man mit kleineren Squads in den Kampf, denen verschiedenste Spezialisten angehören. Im Einzelspielermodus wird man sich durch 15 Mission spielen können, für die man aus mehreren sogenannten Helden-Squads wählen kann. Durch die vielen Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten ergibt sich eine Vielzahl an Builds für die eigenen Figuren.Wer lieber mit anderen zusammenspielt, bekommt ebenfalls einiges geboten: Ein Koop-Modus für bis zu drei Spieler soll dabei sein, bei dem man sich immer neuen Gegnerwellen stellen muss, wie es auf der entsprechenden Homepage Nordic heißt. Online werden wiederum PvP-Gemetzel an der Tagesordnung sein, wobei man entweder 1 vs. 1 oder 2 vs. 2 spielen kann.The Valiant wird Kite Games aus Ungang entwickelt und soll für den PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Serie X | S erscheinen. Einen Termin für den Release gibt es aktuell noch nicht.