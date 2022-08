Disney: Erster großer Showcase mit Marvel und Star Wars angekündigt

Disney-Showcase: Was können Fans erwarten?

Disney bringt man allgemein mit Trickfilmen und seit einiger Zeit auch mit Marvel und Star Wars in Verbindung. Doch das Unternehmen will offensichtlich bei Videospielen stärker mitmischen.Diesen Eindruck erhält man zumindest von der neuen Ankündigung, zum ersten Mal einen eigenen Showcase nur fürs Gaming veranstalten zu wollen. Das berichtet jedenfalls unter anderem IGN. Das Event soll am 9. September 2022 im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden D23 Expo des offiziellen Disney-Fanclubs steigen. Um 13 Uhr Ortszeit geht es los, was also 22 Uhr zentraleuropäischer Zeit entspricht.Das Ereignis wird parallel live auf den YouTube- und Social-Media-Kanälen von D23 sowie den Hauptkanälen von Disney und Marvel als Stream gezeigt. Ein kurzes Ankündigungsvideo wurde auch schon veröffentlicht:Mit Marvel, Star Wars, Pixar, Lucasfilm und 20th Century vereint Disney mehrere große Marken und Studios, die schon längst nicht mehr nur in Film und Fernsehen für Furore und klingelnde Kassen sorgen. Sie alle sollen auch bei der großen Spielepräsentation vertreten sein. Eine finale und umfangreiche Liste an Ankündigungen gibt es aber noch nicht.Als gesichert gelten unter anderem Updates zum erst kürzlich verschobenen Marvel's Midnight Suns . Neuigkeiten zu Disneys Dreamlight Valley LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga und einem unbetitelten Marvel-Spiel von Amy Hennig sollen ebenfalls dabei sein.Darüber hinaus kann zum jetzigen Zeitpunkt lediglich spekuliert werden. Zum Beispiel gab es schon lange keine News mehr zu Marvel's Spider-Man 2 und das obwohl der Titel für 2023 angekündigt ist. Gut möglich also, dass man dazu etwas enthüllen wird. Auch das ebenfalls verschobene Star Wars: Hunters könnte bei der D23 Expo vorbeischauen.