Luna Abyss: Bullet-Hell-Shooter von einem anderen Mond angekündigt

Zwischen Alien-Horror und Kugel-Hölle führt euch durch verschiedenste Plattform-Passagen immer tiefer in den Abyss. Währenddessen müsst ihr nicht nur den Abgründen ausweichen, sondern ganz im Stil des Bullet-Hell-Genres, auch den Angriffen der verfluchten Seelen und Gestalten, während ihr ihnen ordentlich mit dem futuristischen Schießprügel die makaber dreinblickenden Visagen poliert.



Ob der Mix aus rasantem Kugel-Feuer und atmosphärischem Alien-Horror das Blut nun vor Rage zum Kochen oder doch vor Angst zum Erfrieren bringt, wird sich wohl erst zum Release des Titels auf



Screenshot - Luna Abyss (PC) Screenshot - Luna Abyss (PC) Screenshot - Luna Abyss (PC) Screenshot - Luna Abyss (PC) Screenshot - Luna Abyss (PC) Screenshot - Luna Abyss (PC) Luna Abyss führt euch durch verschiedenste Plattform-Passagen immer tiefer in den Abyss. Währenddessen müsst ihr nicht nur den Abgründen ausweichen, sondern ganz im Stil des Bullet-Hell-Genres, auch den Angriffen der verfluchten Seelen und Gestalten, während ihr ihnen ordentlich mit dem futuristischen Schießprügel die makaber dreinblickenden Visagen poliert.Ob der Mix aus rasantem Kugel-Feuer und atmosphärischem Alien-Horror das Blut nun vor Rage zum Kochen oder doch vor Angst zum Erfrieren bringt, wird sich wohl erst zum Release des Titels auf Steam , Xbox und PlayStation zeigen. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum hat der Entwickler aus dem Vereinigten Königreich allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Mit dem neu angekündigten Bullet-Hell-Shooter aus der Ego-Perspektive entführt das Entwicklerstudio Bonsai Collective in die tiefen Abgründe des namensgebenden Mondes Luna. Der Announcement-Trailer erlaubt erste Einblicke in die bedrückende Atmosphäre und das rasante Gameplay von einem anderen Stern für PC, Xbox und PlayStation."Die Stimmen des Abyss rufen nach dir; sie flüstern seltsame Botschaften ...". In Luna Abyss schlüpft ihr in die Haut eines Gefangenen, dessen Strafe darin besteht die Strukturen tief im Inneren des künstlichen Himmelskörpers zu erforschen und eine in Vergessenheit geratene Technologie zu bergen. Bewacht werdet ihr, auf eurem Weg durch die düsteren Hallen und jahrhundertealten Ruinen einer untergegangenen Kolonie, von der künstlichen Intelligenz und Gefängniswärterin Aylin. Doch so ausgestorben, wie der erste Eindruck zu vermitteln scheint, vermag die Alien-Megastruktur wohl doch nicht zu sein…