New Tales from the Borderlands: Händler-Leak verrät Protagonisten und Release-Datum

Fokus auf der Story, nicht auf den Knarren

Nachdem das Sequel zum 2014 erschienenen Tales from the Borderlands bereits im April dieses Jahres angekündigte wurde, erlaubt eine versehentlich veröffentlichte Amazon-Produktseite der Deluxe-Edition nun weitere Einblicke. So soll das von Gearbox Software entwickelte Spiel am 21. Oktober dieses Jahres erscheinen.Dem Leak lässt sich nicht nur das Box-Art der Deluxe-Variante entnehmen, sondern auch eine kurze Produktbeschreibung, die einen Hinweis darauf gibt, was uns im neuen Adventure des Borderlands-Universums erwarten wird. So entscheidend ihr "über das Schicksal der altruistischen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen, 'gewieften' Bruders Octavio und der wilden, Frogurt-schleudernden Fran. Mit nichts mehr zu verlieren und allem zu gewinnen, werdet ihr euch euren Weg durch diese aufregende fünfteilige Geschichte bahnen!". Eure Entscheidungen sollen dabei direkte Auswirkungen auf das Ende der Geschichte haben.Bei New Tales from the Borderlands handelt es sich nicht wie bei seinen Namensvettern um einen klassischen Loot-Shooter mit Unmengen an quietschbunten sowie abgedrehten Maschinengewehren und Schrotflinten, sondern um ein storybasiertes Spin-off, ganz im Stil des Entwicklerstudios Telltale Games, welches mit der Entwicklung des Vorgängers beauftragt war. Dabei sollen euch nicht nur neue Gesichter, sondern auch alte Bekannte auf eurem Weg durch die Grenzlande begegnen.Wer sich schon einmal auf das Sequel einstimmen möchte, findet hier unseren Test zu Tales from the Borderlands - Episode 1: Zer0 Sum