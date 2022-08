Bau-Simulator 2022: Neuer Trailer liefert Vorgeschmack auf den Multiplayer-Modus

Klare Hierarchie

Wem selbst in der wohl verdienten Freizeit der Gedanke an harte körperliche Arbeit nicht aus dem Kopf gehen will, der sollte sich den 20. September im Kalender markieren. Denn an diesem Tag erscheint der vom Studio weltenbauer. entwickelte Bau-Simulator für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Nun hat der neue Ableger der Baustellen-Simulations-Reihe einen Trailer zum Multiplayer-Modus spendiert bekommen.Im Spiel des Entwicklerteams aus Wiesbaden habt ihr die Möglichkeit euch auf zwei verschiedenen Karten vom "kleinen Bauunternehmer zum größten Baulöwen der jeweiligen Region" hochzuarbeiten. Dabei stehen euch über 90 Aufgaben mit mehr als 70 verschiedene Baumaschinen der Marken Caterpillar, CASE & Co. zur Verfügung.Was gibt es Besseres, als sein eigener Chef zu sein? Der Boss seiner Freunde zu sein, natürlich! So dürft ihr die Baustelle mit bis zu drei weiteren Freunden unsicher machen. Dazu müsst ihr lediglich euer aktuelles Spiel für den Multiplayer öffnen. Eure Gäste agieren hierbei als Mitarbeiter in eurer eigenen Firma, das bedeutet der Gastgeber verdient Geld für sein Unternehmen, während die Arbeitskollegen jeweils einen Anteil für ihren persönlichen Spielstand erwirtschaften. Der Schwierigkeitsgrad der Bauaufträge sowie die Aufgabenverteilung kann dabei frei gewählt werden, denn welcher Unternehmer möchte schon unter- oder überforderte Mitarbeiter verantworten.Wer den Bau-Simulator vor Release am 20. September schon einmal anspielen möchte, der hat auf der Gamescom am astragon Entertainment-Stand in Halle 7 / B-040 die Möglichkeit dazu.