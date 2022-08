Tim und Struppi - Die Zigarren des Pharaos: Erste Bilder zur neuen Videospieladaption der Comic-Reihe

Zwischen Grabschändung und Rauschgifthandel

Fast 100 Jahre ist es her, dass das erste Abenteuer des kultigen Reporter & Hund Duos, aus der kreativen Feder des belgischen Zeichners Hergé, das Licht der Welt erblickte. Nun zeigt der spanische Entwickler Pendulo Studios erste Bilder zum Action-Adventure Tim und Struppi – Die Zigarren des Pharaos, welches 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheint."Unser Ziel ist es, in erster Linie unterhaltsam und kinderfreundlich zu sein, um ein Spiel für die ganze Familie zu erschaffen." So der Direktor von Moulinsart, dem Rechteinhaber von Hergés Werken. Die 2020 vorgestellte Co-Produktion von Moulinsart und dem Publisher Microids – mehr dazu hier - hat sich dabei direkt vom vierten Band der Tim und Struppi Comics mit dem gleichnamigen Titel inspirieren lassen, welcher bereits 1932 veröffentlicht wurde."Auf einer Mittelmeer-Kreuzfahrt kommen die beiden Freunde mit dem Ägyptologen Philemon Siclone ins Gespräch. Daraufhin beschließt der findige Reporter, das geheimnisumwobene Grab des Pharaos Kih-Oskh zu untersuchen. Welches schreckliche Mysterium verbirgt das Grabmal? Als ob diese Reise nicht schon spannend genug wäre, führt die Spur eines niederträchtigen Rauschgifthandels Tim und Struppi von Ägypten über Indien und Arabien bis in den Fernen Osten."Ob die Videospieladaption ähnlich begeistern kann, wie seine Comic-Vorlagen, die sich mehr als 275 Millionen Mal verkauft haben, wird sich zum Release nächstes Jahr zeigen. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum wurde noch nicht bekannt gegeben. Wer auf ein Abenteuer mit den beiden Kultfiguren nicht mehr warten möchte, der kann sich die Wartezeit mit unserem Test zu Die Abenteuer von Tim und Struppi: Das Geheimnis der Einhorn etwas verkürzen.