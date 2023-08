Tim & Struppi: Die Zigarren des Pharaos: Frankobelgische Faszination auf der gamescom

Tim & Struppi: Die Zigarren des Pharaos – Auf den Spuren des dynamischen Duos

Asterix & Obelix – Slap them All! 2: Mit Zaubertrank zum Römerschreck

Nostalgie Pur: Egal ob man mit den Side-Scroller-Prüglern spielerisch etwas anfangen kann oder nicht, optisch kann sich Asterix & Obelix wirklich sehen lassen.

Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins – Blau und Schlau

Wer sich in der Comic-Szene abseits von Superhelden und Graphic Novels umschaut, der stolpert früher oder später auch über Klassiker wieoderDer, wie man diesen Bereich aufgrund seiner vorherrschenden Herkunft aus Frankreich und Belgien pragmatisch getauft hat, existiert dank zahlreicher Adaptionen längst auch in Videospielform. Mit Tim & Struppi: Die Zigarren des Pharaos, Asterix & Obelix – Slap them All! 2 und Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins durfte ich auf dergleich dreifach in die farbenfrohe Welt der Comichelden abtauchen.Fans des rasenden Reporters und seinem putzigen Hündchen können es sich vermutlich denken:basiert auf dem gleichnamigen Comic von Autor und Zeichner Hergé, der zwischen 1932 und 1934 zunächst in schwarz-weiß und dann 1955 auch in Farbe erschien. Mit dabei sind neben den beiden Titelhelden also auch die schusseligen Polizisten Schulz und Schultze sowie der unverschämte Milliardär Rastapopoulos.Im Gegensatz zur Comicvorlage und dem in den 1990er Jahren erschienenen Zeichentrickfilm kommt das Spiel von den Pendulo Studios nun allerdingsDie Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn von 2011 daher, ist also vollständig in 3D. Auch wenn ich persönlich den Zeichentrickstil vorziehe: Die Charaktere sind optisch gelungen und scheinen sich hinsichtlich Verhalten und Dialogen nah an der Vorlage zu bewegen.In der halben Stunde, die ich die Tim und Struppi auf ihrer Reise begleiten durfte, bekam ich durchausgeboten: Ein Zusammenstoß mit Quick-Time-Events, eine Schleichmission auf einem Kreuzfahrtschiff, und Schalter- sowie Kombinationsrätsel erfinden das Rad nicht neu und sind allegehalten, scheinen es dem Spiel aber zu ermöglichen, sich auf eine originalgetreue Umsetzung von Die Zigarren des Pharaos zu konzentrieren.Die Demo-Version wirkte mit einigen Bugs, aber bis zum Release im November bleibt hoffentlich genug Zeit, solche Probleme aus der Welt zu schaffen. Dann landet Tim & Struppi: Die Zigarren des Pharaos nämlich auf dem PC, der PlayStation 4 und 5, der Xbox One, Xbox Series X | S sowie der Nintendo Switch und hat sogar eineim Gepäck, in deren Genuss ich während meiner Anspiel-Session leider noch nicht gekommen bin.Während Tim Hindernisse in der Regel eher mit Köpfchen bewältigt, lassen zwei bekannte Gallier gerne die Fäuste sprechen und so bekam ich mitden Nachfolger zum 2021 veröffentlichten Beat'em'Up. Wie beim Genre-Urgesteinprügelt ihr auch hier in linearen 2D-Leveln dutzende Gegner aus dem Bildschirm: Ein Spiel zum Kopf abschalten und Spaß haben. Wie der Vorgänger soll der zweite Teil ebenfalls mit etwa sechs bis sieben Stunden Inhalt aufwarten, in denen ihr dem tollpatschigen Grautvornix bei typischen Römer-Problemen unter die Arme greifen müsst.Für das Spiel hat man sich eine eigene Geschichte einfallen lassen und hat optisch hervorragend deneingefangen. Nach dem Anspielen kann ich das gleiche sagen, was auch für den ersten Teil gilt: Hier steckt genau das drin, was draufsteht. Wer mit den Galliern gerne ein paar Römer zum Mond schickt, muss sich nicht zwischen Asterix und Obelix entscheiden, sondern kann jederzeit hin- und herwechseln. Imdürfen dann natürlich beide in den Kampf gegen Cäsars Truppen ziehen.Genau wie bei Asterix und Obelix fährt man auch mitdie klassische Sequel-Schiene und will Fans mehr von dem bieten, was ihnen schon beim Vorgänger gefallen hat. In der familienfreundlichen Mischung aus 3D-Plattformer und Third-Person-Shooter tun sich die kleinen blauen Gestalten erstmals mit ihrem ewigen Gegenspielerzusammen, um Chaos versprühende Portale nach einem misslungenen Experiment wieder zu verschließen.Entsprechend bekommen es die Schlümpfe mit mehreren Biomen zu tun, in denen fiese Feinde darauf warten besiegt und Kristalle zerstört zu werden. Um ihr Zuhause zu retten, ziehenmit unterschiedlichen Fähigkeiten und einem schießenden Staubsauger in die Schlacht. Von den drei hier aufgeführten Spielen aus dem frankobelgischen Kosmos richtet sich Die Schlümpfe 2: Der Gefangene des grünen Steins an das mit Abstand, ist zumindest auf dem höheren Schwierigkeitsgrad aber kein Spaziergang.Mitunter gilt es nämlich, ganz schön viele Gegner auf einmal im Blick zu behalten, während ihr mit Sprüngen oder Dashes aus dem Weg huscht und kleine Käfer ausschaltet und wuselige Wespen aus dem Himmel holt. Allein oder im Koop-Modus spielbar erscheint das Schlumpf-Abenteuer dannfür alle Plattformen – im gleichen Monat wieund, die ich auf der gamescom ebenfalls beide anspielen konnte.