Gravity Rush (Film): Sony verbaut Filmszenen in einer Präsentation

Gravity Rush: Kopfüber in den Abgrund

Während einer Präsentation von Sony auf der diesjährigen Consumer Electronics Show in Las Vegas gab es unerwartete, wenn auch sehr kurze Einblicke in die Verfilmung von. Diese wurde einmal vor gut eineinhalb Jahren angekündigt. Umso überraschender sind die Bilder.Das Action-Adventure aus dem Jahre 2012 in vielen PlayStation-VR-Spielern aus der Zeit sicher noch wegen des, aber auch wegen seiner gewöhnungsbedürftigen Steuerung in Erinnerung sein. Entwickler Team Gravity bedachte den Titel noch mit einem Nachfolger und einer Remastered-Version für die PlayStation 4, danach war Schluss mit dem Franchise. Bis jetzt…In Gravity Rush spielt ihr die junge Kat, die die Schwerkraft manipulieren kann. So entfaltet sich vor euch das verzwickte Labyrinth der Stadt Heskeville, in der ihrund bis zu den höchsten Türmen schweben müsst, um die geheimnisvollen und bösen Nevi zu vertreiben. Als Spieler steuert ihr Kat dabei nicht nur mit Knöpfen und Analog-Stick, sondern in der Luft auch per Bewegungssteuerung. Das ist nicht immer ganz einfach und akkurat, mit ein bisschen Übung kann man aber schnell ein paar spektakuläre Flüge und Touren in der Steampunk-Stadt hinlegen.Dass Kat auch in der Verfilmung die Hauptrolle einnimmt, ist anzunehmen. In dem kurzen Part des Videos, wo wir Gravity Rush-Material sehen, stürzt sich eine junge blonde Frau von einem hohen Gebäude und– direkt auf ein großes rotes Wesen zu, das mit etwas Fantasie ein Nevi sein könnte. Dieses Footage ist anscheinend Teil einer Demonstration, wie die Filmemacher mit bestimmten Technologien arbeiten – in diesem Fall mit Motion Capturing.Wer Kat verkörpern wird und ob ihre Katze Dusty oder ihr Counterpart Raven Teil des Films sind, ist noch ungewiss. Jetzt, da so nebenbei Szenen aus der Produktion gezeigt wurden, wenn auch nur Sekunden,, bis wir mehr zur Gravity Rush-Verfilmung zu sehen bekommen. Währenddessen ist hingegen bekannt, wer in der zweiten Staffel von